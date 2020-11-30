ООО «Газпром трансгаз Уфа» поддерживает проект по подготовке школьников к поступлению в вуз

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

30 ноября 2020, 14:30

На территории Республики Башкортостан для старшеклассников региона стартовал образовательный онлайн-фестиваль «Школа инженера», организованный Уфимским государственным нефтяным техническим университетом (УГНТУ), опорным вузом ПАО «Газпром», при поддержке ООО «Газпром трансгаз Уфа». Мероприятие направлено на подготовку учащихся к поступлению в технический вуз.

В ходе занятий опытные преподаватели УГНТУ познакомят школьников с типовыми и нестандартными методами решения задач единого государственного экзамена по предметам инженерно-технического направления, а также научат рационально применять свои знания для достижения поставленной цели.

ООО «Газпром трансгаз Уфа» активно развивает систему непрерывного образования «школа — вуз — производство» для поддержки талантливой молодежи. В партнерстве с основной кузницей кадров газотранспортного предприятия — Уфимским нефтяным университетом — компания реализует комплекс совместных проектов. Отдельное внимание уделяется довузовской подготовке. Уже два года на базе Республиканского инженерного лицея-интерната успешно функционирует образовательный проект «Предуниверсарий», в котором обучаются школьники из районов Башкирии. В этом году в инженерном лицее № 83 им. М. С. Пинского УГНТУ приступил к обучению третий набор учащихся «Газпром-класса».

Справка

ООО «Газпром трансгаз Уфа» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром». Осуществляет транспортировку газа потребителям Республики Башкортостан, а также транзит природного газа в страны ближнего и дальнего зарубежья.

Предприятие эксплуатирует порядка 5 тыс. км магистральных газопроводов. Годовой объем транспортируемого предприятием газа составляет около 100 млрд куб. м.

В составе компании 16 филиалов, в том числе 9 линейных производственных управлений магистральных газопроводов, 12 компрессорных цехов, 82 газоперекачивающих агрегата, 146 газораспределительных станций.

В компании действует система экологического менеджмента ISO 14001:2015. Коллектив предприятия насчитывает около 5 тыс. человек. Головной офис расположен в Уфе.

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