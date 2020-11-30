Природоохранная прокуратура выявила нарушения в действиях органов государственной власти Приморского края, в результате которых лесному фонду причинен ущерб на сумму более 900 млн рублей

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Амурская бассейновая природоохранная прокуратура совместно с контролирующими и правоохранительными органами провела проверку исполнения лесного законодательства министерством лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края.

Установлено, что руководство департамента в 2016, 2017, 2018 годах в нарушение требований федерального законодательства принимало решения о предоставлении коммерческим организациям земель лесного фонда для заготовки древесины без проведения торгов.

ООО «Лесозаводский лесоперерабатывающий комплекс» в соответствии с договором аренды лесных участков арендовало участки Дальнереченского лесничества Приморского края общей площадью 13303 га до декабря 2017 года.

После этого руководители департамента, осознавая, что дальнейшая пролонгация действия указанного договора аренды не допустима и необходимо в порядке, предусмотренном Лесным кодексом России, проводить торги на право дальнейшей аренды лесных участков, превысили свои полномочия и заключили соглашения о продлении срока действия договора еще на 33 года, то есть до 2052 года.

В результате этих неправомерных решений общество в период с января 2018 года по настоящее время незаконно вырубило древесину на сумму более 909 млн рублей.

Решением суда по иску прокурора Приморского края одно из соглашений признано недействительным, заявления о признании ещё двух соглашений незаконными рассматриваются судом.

Таким же способом руководители департамента продлили действие договоров аренды лесных участков Тернейского, Чугуевского лесничеств Приморского края на сроки от 14 и до 34 лет обществам с ограниченной ответственностью «Дальнегорская лесоперерабатывающая компания», «Дальний», «Дальмебель», что повлекло за собой незаконную рубку более 22 тыс. кубических метров древесины.

По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

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