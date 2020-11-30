Т. Кусайко: Пандемия COVID-19 усугубила проблемы, с которыми приходится сталкиваться людям с ВИЧ-инфекцией

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в пресс-конференции по вопросам противодействия ВИЧ в период пандемии.

Заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Татьяна Кусайко КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области приняла участие в пресс-конференции по вопросам противодействия ВИЧ в период пандемии. Мероприятие было посвящено Всемирному дню борьбы со СПИДом. Участники обсудили проблемы лекарственного обеспечения, доступ исследования крови для анализа и диспансерного наблюдения для пациентов с ВИЧ-инфекцией.

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Сенатор напомнила, что ежегодно 1 декабря во всем мире отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. «В этот день люди во всем мире объединяются для демонстрации поддержки людям, живущим с ВИЧ», — отметила Татьяна Кусайко.

По ее словам, пандемия COVID-19 усугубила и без того серьезные проблемы, с которыми приходится сталкиваться людям, живущим с ВИЧ. «В первую очередь, это сложности, связанные с получением жизненно важной медицинской помощи», — сказала парламентарий.

Сенатор отметила, что большая нагрузка на здравоохранение в связи с пандемией коронавируса ограничила доступ ВИЧ-инфицированным гражданам к медицинской помощи. «Пациенты с ВИЧ-инфекцией в ряде регионов не могут сдать анализы крови, которые нужны для определения их состояния и эффективности препаратов. Есть проблемы со своевременным получением лекарств», — сказала Татьяна Кусайко.

Татьяна Кусайко приняла участие в пресс-конференции по вопросам противодействия ВИЧ в период пандемии

Как сообщила парламентарий, эффективные инструменты в противодействии ВИЧ-инфекции — широкое информирование населения о методах профилактики, путях заражения, а также мотивирование граждан к прохождению тестирования на ВИЧ.

Сенатор подчеркнула, что Министерство здравоохранения РФ разработало новый проект Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации на период до 2030 г.

В конференции также приняли участие главный внештатный специалист Министерства здравоохранения РФ по ВИЧ-инфекции Алексей Мазус и председатель Регионального благотворительного общественного фонда борьбы со СПИДом «Шаги» Игорь Пчелин.

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