Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Главное#Пилотируемая космонавтика#МКС#Набор 201830.11.2020 08:51

Центр подготовки космонавтов на связи с МКС

Для кандидатов в космонавты набора 2018 года (Константина Борисова, Александра Горбунова, Александра Гребенкина, Алексея Зубрицкого, Сергея Микаева, Кирилла Пескова, Олега Платонова и Евгения Прокопьева) самое главное испытание в их космической карьере позади — на днях они выдержали Государственный экзамен и теперь ожидают решения комиссии о присвоении им звания «космонавт-испытатель».

Очень символично, что искренние поздравления со сдачей экзамена будущие покорители космоса получили от своих старших товарищей по отряду не только на Земле — слова поддержки и добрые напутствия были сказаны и с борта Международной космической станции. В четверг вечером, когда у космонавтов на МКС завершился рабочий день, а у их коллег в Центре подготовки космонавтов — занятия и тренировки, состоялась онлайн-встреча космонавтов Роскосмоса Сергея Рыжикова и Сергея Кудь-Сверчкова с товарищами по отряду.

Космонавты с околоземной орбиты делились с коллегами по работе новостями и событиями, которые произошли в их жизни за шесть недель космического полета, а с Земли в Центре подготовки космонавтов интересовались ощущениями и впечатлениями командира станции и бортинженера от невесомости, от их первого выхода в открытый космос, и конечно, передавали привет иностранными партнерам, работающим на станции.

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