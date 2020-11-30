Ю. Федоров: Офсетные соглашения позволят регионам создать высокотехнологичные производства и сэкономить собственные средства

Source: Russia – Council of the Federation

Для этого необходимы уточнения законодательства в части правового регулирования офсетных соглашений, отметил сенатор.

Первый заместитель председателя Комитета по экономической политике Юрий Федоров ФедоровЮрий Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Удмуртской Республики провел «круглый стол» на тему: «Внедрение механизма правового регулирования офсетных соглашений при заключении контрактов в различных отраслях экономики».

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В мероприятии приняли участие заместитель Министра финансов РФ Алексей Лавров, представители Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства экономического развития РФ, бизнес-структур, адвокатского сообщества, эксперты.

В соответствии с мировым опытом офсетные соглашения широко используются при заключении торговых контрактов на закупку импортной продукции, обязательным условием исполнения которых является выставление ответных условий (офсетных обязательств) со стороны страны-импортера, рассказал Юрий Федоров. Часто условием закупки являются инвестиции в экономику страны-импортера, размер этих инвестиций обычно составляет определенный процент от суммы контракта.

«В зависимости от суммы контракта требования закупающей стороны могут содержать осуществление прямых инвестиций, передачу технологий, предоставление права на использование интеллектуальной собственности, кредитование, обучение, создание совместного предприятия или локализация производства на территории страны-импортера».

«Круглый стол» Комитета СФ по экономической политике

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По словам сенатора, в России специального регулирования офсетов не принято и понятие «офсетное соглашение» не раскрыто. Вместе с тем, отметил парламентарий, с 2016 года с принятием поправок в закон о контрактной системе стал доступен механизм заключения долгосрочных государственных контрактов с условиями создания и развития российского производства соответствующей продукции на территории субъектов Федерации.

«При этом объем инвестиций в проект должен составлять не менее миллиарда рублей, срок контракта – не более десяти лет. Заключение офсетного контракта предполагает возможность дальнейшего внеконкурсного заключения государственных (муниципальных) контрактов на территории региона с поставщиком товара, который наладил соответствующее производство товара в рамках офсетного соглашения».

Другими словами, пояснил сенатор, инвестору предоставляется гарантированный сбыт произведенной продукции на территории региона в обмен на инвестиции. «Благодаря офсетному контракту возможна экономия средств региона при осуществлении закупок. Кроме того, при локализации производства на территории субъекта сокращается зависимость от иностранных поставщиков. В результате в стране должны появиться высокотехнологичные производства в различных отраслях экономики, давая дополнительный импульс социально-экономическому развитию регионов».

Но, несмотря на действующий и привлекательный механизм, число таких контрактов незначительно. «На сегодня только город Москва заключила четыре офсетных контракта и один — Московская область. Это контакты в сфере производства лекарственных средств, изделий для стомированных пациентов и детского питания».

Подробно о региональном опыте заключения офсетных соглашений, требованимям к такого рода контрактам рассказала директор Городского агентства управления инвестициями города Москвы Светлана Ганеева.

Алексей Лавров отметил, что Министерство финансов РФ разрабатывает поправки в закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», которые предусматривают снижение требования к минимальному объему инвестиций, осуществляемых поставщиком-инвестором в целях расширения возможностей для привлечения инвестиций в создание, модернизацию, освоение производства товара на территории субъекта Федерации. При этом предусматриваются механизмы, препятствующие монополизации товарных рынков.

Замминистра финансов предложил в первую очередь отработать механизм офсетов в пилотном режиме на региональном и межрегиональном уровне.

Участники «круглого стола» обсудили механизмы офсетных соглашений при заключении долгосрочных контрактов со встречными инвестиционными обязательствами. Были подняты проблемы, с которыми сталкиваются участники внешнеторговых отношений, рассмотрен региональный опыт заключения офсетных соглашений.

По мнению участников, обеспечить существенный рост объемов производства и сбыта продукции перерабатывающей промышленности на ближайшие годы возможно лишь при дополнительных инвестиционных, организационных и правовых стимулах к развитию за счет импортозамещения, увеличения экспорта высокотехнологичной продукции. Офсетные соглашения являются одним из таких механизмов.

Высказана необходимость ревизии существующей нормативно-правовой базы регулирования офсетных соглашений для их внедрения в рамках государственных закупок и закупок компаний с государственным участием, их более активного применения в региональной практике.

По итогам «круглого стола» будут подготовлены соответствующие рекомендации Правительству РФ и профильным министерствам, сообщил Юрий Федоров.

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