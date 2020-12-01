Антон Инюцын: «Мы ожидаем полную локализацию оборудования для газовых заправок с 2022 года»

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 1 декабря. – Антон Инюцын провел селекторное совещание с регионами по вопросам реализации программы развития рынка природного газа как моторного топлива.

Замминистра отметил, что в Правительство РФ внесён проект постановления, который с 2022 года сделает возможным субсидирование строительства только тех газовых заправок, основное технологическое оборудование которых произведено в России.

Кроме этого, по словам Антона Инюцына, Минэнерго России внесло в Правительство РФ проект решения о продлении двойного размера субсидии на переоборудование транспорта для работы на газомоторном топливе на 2021 год.

«Также напомню, что с 2022 года утверждение региональных схем размещения объектов заправки станет обязательным условием получения субсидий. Помимо этого, представление субсидий на переоборудование автомобилей на метан будет полностью переведено в электронный вид», – подчеркнул замминистра.

По итогам докладов представителей 23 регионов России о готовности к сдаче АГНКС было отмечено, что до конца года будет построено порядка 80 объектов газозаправочной инфраструктуры.

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