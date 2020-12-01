Встреча с губернатором Тюменской области Александром Моором

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Александр Викторович, я посмотрел данные о развитии Тюменской области. В целом, показатели очень хорошие.

Особенно меня порадовал, конечно, один из них – это рост численности постоянного населения. Это говорит о том, что – у нас в стране, к сожалению, наблюдается некоторый спад – в Тюменской области за предыдущие два года рост 2,6 процента. Это очень хороший показатель, даже за первое полугодие, по-моему, этого года рост продолжается – 0,9 процента. Это хорошо.

Но есть и вопросы проблемного характера. Это аварийное жилье, здесь еще очень много нужно сделать. Это, как я уже сказал на нашем совещании, загрязненность водных объектов. И инфекционные заболевания, надо повнимательнее посмотреть, у вас кроме этого ковида несчастного ещё и ВИЧ имеет место, и подрастает, к сожалению. То есть точно совершенно, что есть чем заниматься. Есть и другие проблемы, о которых Вы точно знаете.

Давайте поговорим об этом, как Ваша оценка в целом.

А.Моор: Владимир Владимирович, Вы абсолютно верно сказали, последние лет 10 в Тюменской области устойчивая динамика роста населения. Причём очень важно, что за счёт естественного роста населения и небольшого миграционного притока из других регионов Российской Федерации – мы в целом оцениваем это как оценку роста качества жизни территории, потому что здесь есть, где работать, есть, где учить, воспитывать, лечить детей.

С начала сентября мы отмечали рост ежедневной заболеваемости. В октябре эта тенденция, к сожалению, продолжилась, и в ноябре, в начале ноября, мы зафиксировали максимальное значение для Тюменской области – это 173 человека за день.

Последние две недели – это представлено на слайде, и я говорю это с некоторой осторожностью, – мы фиксируем стабилизацию. Это подтверждает не только ежедневное выявление количества забеливаемых, это подтверждает наличие свободного коечного фонда – он стабилизировался и даже несколько увеличился. Мы стабильно держим больше 20 процентов, на сегодняшний день 27 процентов подготовленного коечного фонда свободно.

Ещё один фактор, который позволяет говорить о стабилизации, это количество звонков, которые поступают на телефон скорой помощи, телефоны наших поликлиник и на горячую линию, которую мы сделали.

Надеюсь, что тенденция закрепится. Думаю, что результат, которого мы достигли, это совокупность мероприятий, которые были реализованы в части введения определённых ограничений, а также нашего контроля за соблюдением этих ограничений.

Мы всегда очень высоко держали планку по тестированию. Если сегодня, по рекомендации Роспотребнадзора, это 200 тестирований на 100 000 [человек], мы в два раза превышаем. И это было с самого начала пандемии, мы всегда входили в «десятку» регионов и по абсолютному, и по относительному объёму количетсва тестирований.

Хотел бы здесь буквально несколько цифр показать о финансировании всех противоковидных мероприятий и о мерах поддержки, которые мы реализовали для наших граждан и для бизнеса. Большую поддержку получили из федерального бюджета, огромное за это спасибо, особенно весной, когда мы только готовили госпитали. Мы со своего бюджета также поддержали, и уже по осени, когда готовили новые койки, уже в три раза больше, чем это было весной.

Соответственно, готовим своевременно необходимый запас средств индивидуальной защиты для врачей, необходимый запас лекарственных препаратов.

Все наши госпиталя готовы. Более того, у нас есть резерв, мы можем, если вдруг понадобится, развернуть еще тысячу коек, а у нас сегодня 3 628 коек развернуто. Все имеют необходимое оборудование, кислородную поддержку. За весь этот период 4 миллиарда 600 миллионов [рублей] было вложено в развитие здравоохранения.

В.Путин: А деньги для бесплатного обеспечения лекарствами получили?

А.Моор: Да, Владимир Владимирович. Сейчас дополнительно все расскажу. Мы получили 57,8 миллиона рублей. Все законтрактовано, лекарства граждане уже стали получать. Более того, мы зарезервировали в своем бюджете 500 миллионов, мы приняли решение: всем, кто болеет, вне зависимости от их возраста и хронических заболеваний, амбулаторно в таком же пакете выдавать лекарства. Сейчас тоже контрактуемся. Спасибо Министерству промышленности и торговли, оперативно все вопросы решаем, и на весь период, пока идет это заболевание, будем нашим землякам помогать.

Отдельный вопрос связан с выплатами медикам. В связи с Вашим поручением держим этот вопрос на контроле. Помимо выплат, которые по Вашему решению из федерального бюджета, мы порядка миллиарда рублей [выделили на доплаты] медицинским сотрудникам и в самом начале доплачивали некоторым категориям, которые в начале не попадали: например, лаборантам, которые работают с анализами, сотрудникам патологоанатомических служб. Теперь они уже вошли в списки, мы им все доплаты с самого начала сохраняли. Например, по итогам октября 7 287 медицинских работников эти доплаты получали.

Очень важная работа по поддержке граждан. Мы, когда весной вводились первые ограничения, трижды выплачивали по две тысячи рублей гражданам, которые старше 65 лет и имеют хронические заболевания. Это 250 000 людей, которые в совокупности за эти три выплаты по шесть тысяч получили.

Также я Вам уже доложил о том, что мы предусмотрели средства на бесплатные лекарства для тех, что будет лечиться амбулаторно. Более того, мы с июля месяца бесплатно предоставляли противовирусные лекарства контактным лицам для того, чтобы они не заболели.

Выплачиваем с 1 июня по Вашему поручению выплаты на ребёнка в возрасте от трёх до семи лет. Такие выплаты в Тюменской области получает 9 661 семья.

Была очень важная работа – и весной, и сейчас – для тех граждан, которые находятся на обязательной самоизоляции, а у нас и сейчас действует режим обязательной самоизоляции. Это большая волонтёрская работа. Мы в самом начале, когда ввели обязательный масочный режим, пошили сто тысяч многоразовых масок и бесплатно раздали нашим ветеранам. К этой акции подключились наши предприниматели, которые дополнительно выдавали маски. Мы даже выдавали маски просто на улицах, на остановках, возле крупных торговых центров, для старшего поколения.

Изоляция – всегда тяжелая история, поэтому мы оказываем психологическую помощь гражданам, на нашей [горячей] телефонной линии работали психологи. Обеспечивали горячим питанием одиноко проживающих. Весной-осенью, когда было напряжение, мы обеспечили нашим врачам, вообще медицинским сотрудникам проживание отдельно от семей для того, чтобы они могли малость отдохнуть, восстановить силы и снизить риск заражения семей, потому что в самом начале не всё знали об этой болезни.

Важный блок нашей работы – поддержка предпринимательства. Помимо того «большого пакета» мер, которые на уровне Федерации были приняты, мы в конце марта провели ряд встреч с нашими общественными организациями и приняли ряд решений, которые я бы хотел озвучить.

Мы до самого минимально возможного предела снизили ставку на весь 2020 года по всем налогам, которые выплачиваются бизнесом – малым бизнесом и пострадавшими отраслями – в региональные местные бюджеты. Совокупно – мы пошли на это осознанно – это порядка трёх миллиардов рублей, которые мы недополучили в виде доходов, но эти деньги остались у предпринимателей, и они были за это очень благодарны.

В.Путин: Это по имущественному [налогу], патенты, объединённые доходы?

А.Моор: Да, здесь и наши решения были, и решения наших муниципальных властей, до конца 2020 года. (Обращаясь к презентации.)Здесь финансовая поддержка уже не в виде налоговых льгот, а в виде денег. Мы 200 миллионов выделили на выдачу микрозаймов, причём небольшие займы: до миллиона и до двух миллионов рублей как раз маленьким компаниям. Увеличили гарантийный фонд – поручились почти на полмиллиарда за малые компании, выделили сто миллионов на компенсацию затрат по процентам по кредитам, которые были взяты в 2020 году – не ранее взяты, а в 2020 году, в самый трудный период деятельности.

И помогли нашим компаниям, которые осуществляют пассажирские перевозки, потому что выпадающие доходы…

В.Путин: Понятно, меньше объём перевозок.

А.Моор: Да. Несколько показателей, касающихся социально-экономического развития Тюменской области в целом. Об этом уже сегодня говорилось, индекс промышленного производства по итогам 10 месяцев – 124 процента, на тобольской площадке вырос. Безусловно, не все отрасли показывают стопроцентный рост, но тем не менее, и такие сферы, как производство машинного оборудования, нефтесервис показывают устойчивый рост больше 100 процентов.

Сельское хозяйство, вообще в целом агропромышленный комплекс, если так можно сказать, легче других прошёл период пандемии. [Сельхозпредприятия] у нас никогда не закрывались, всё время работали. Был непростой год с точки зрения погодных условий, как и у многих. Две недели в Тюменской области стояла погода плюс 36 градусов. Тем не менее мы собрали неплохой урожай, в целом 102,6 процента по объёмам производства сельского хозяйства в 2020 году показываем.

Инвестиции. Здесь, Владимир Владимирович, показываю честно, сегодня мы пока имеем спад, на 2019–2020 год.

С одной стороны, есть объективные обстоятельства…

В.Путин: Я посмотрел, в начале, по-моему, во втором квартале этого года у вас всё-таки небольшой рост есть.

А.Моор: Совершенно верно.

Продолжение следует.

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