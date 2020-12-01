Встреча с Леонидом Михельсоном и председателем правления компании «СИБУР Холдинг» Дмитрием Коновым

Source: President of Russia – Kremlin

Л.Михельсон: Хотелось бы ещё раз, Владимир Владимирович, сказать Вам громадное спасибо за то, что сдвинулся вопрос с обратным акцизом на СУГ [сжиженный углеводородный газ]. На этан был решён вопрос в апреле месяце, помните, мы проводили [совещание], и в октябре это уже было принято.

Хотелось бы ещё сказать спасибо Алексею Борисовичу Миллеру, Амурский ГХК [газохимический комплекс] получил не только этан, а получил ещё почти что полтора миллиона тонн СУГ – совсем другой проект получился, с другой прекрасной экономикой. Может, Дмитрий Владимирович [Конов] два слова скажет, насколько он больше.

В.Путин: Хорошо.

Д.Конов: Мы нацеливаемся на мощность в 2,7 миллиона [тонн в год], то есть на 35 процентов больше, чем здесь. При этом по капитальным затратам видим, что будет примерно той же стоимости, что «ЗапСибНефтехим». Соответственно, с точки зрения удельной капиталоёмкости на тонну проект получается существенно лучше. Даже в непростых условиях, которые сейчас, мы принимаем решение. Плюс обратный акциз и, безусловно, увеличение мощности от «Газпрома» – это крайне было для нас полезно.

Ещё мы видим, как идёт проект Амурского ГПЗ [газоперерабатывающего завода], что он идёт по графику, и это обеспечивает нас тем сырьём, которое нам нужно для развития нефтегазохимии практически рядом с торговым рынком – рядом с Китаем. Проект мы делаем вместе с компанией Sinopec.

В.Путин: Они как участвуют?

Д.Конов: Они участвуют в 40 процентах финансирования, 40-процентный акционер в этом проекте.

Ждём сейчас решение комиссии по иностранным инвестициям, для того чтобы закончить сделку.

Л.Михельсон: Я извиняюсь, Дмитрий Владимирович, сейчас как раз более половины продукции «ЗапСибНефтехима» идёт на экспортный рынок. Но потребление в России растёт, а развивающиеся рынки – это АТР и особенно Китай. Так что очень вовремя как раз по времени будет запущен Амурский ГКХ.

И просьба, Владимир Владимирович, по «Ямал СПГ» – громадный тоже российско-китайский проект: было подписано межправительственное соглашение, и сейчас китайская сторона выражает пожелание, может быть, на этот проект тоже рассмотреть, подписать межправительственное соглашение.

В.Путин: На Амурский ГКХ? Почему нет.

Л.Михельсон: Да, это придало бы международный вес этому проекту.

В.Путин: Хорошо, подготовьте, договорились.

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