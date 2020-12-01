В Самарской области по результатам прокурорского вмешательства коммунальным предприятием погашена задолженность перед ресурсоснабжающей компанией на сумму более 2,7 млн рублей

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Хворостянского района Самарской области провела проверку соблюдения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Установлено, что муниципальное унитарное предприятие «Тепло» Хворостянского района имеет задолженность за потреблённые энергоресурсы за отопительный период 2019-2020 гг.

Предприятие осуществляет теплоснабжение жилого сектора, предприятий различных форм собственности, органов государственной и муниципальной власти, а также Хворостянской центральной районной больницы и образовательных учреждений.

Прокуратурой района руководителю предприятия внесено представление с требованием о принятии мер по погашению задолженности и недопущению возможного срыва отопительного сезона.

В результате вмешательства надзорного органа задолженность погашена, обеспечено функционирование предприятия жилищно-коммунального комплекса и недопущение нарушений прав граждан.

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