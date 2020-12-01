В Совете Федерации состоится 493-е заседание

Source: Russia – Council of the Federation

Сенаторы рассмотрят бюджет на 2021–2023 годы и ряд федеральных конституционных законов.

В ходе 493-го заседания Совет Федерации рассмотрит закон «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

Перед сенаторами выступят Министр финансов РФ Антон Силуанов и Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

Будет рассмотрен Федеральный закон «О Государственном Совете Российской Федерации» и изменения в ряд федеральных конституционных законов в части приведения положений законодательства в соответствие с принятой Конституцией РФ.

На одобрение сенаторов в том числе будет вынесен документ о новых полномочиях Президента РФ и Совета Федерации по прекращению полномочий отдельных категорий судей.

Также будут рассмотрены изменения в законодательство в части недопущения применения правил международных договоров РФ в истолковании, противоречащем Конституции РФ.

В Федеральном законе «О международных договорах Российской Федерации» и иных федеральных законах устанавливается, что решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров в их истолковании, противоречащем Конституции России, не подлежат исполнению в РФ. Такое противоречие может быть установлено в порядке, определяемом федеральным конституционным законом.

Вносятся также изменения в законодательство в части установления ответственности за нарушение территориальной целостности Российской Федерации. Соавтором соответствующих поправок выступил председатель Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края

Будут рассмотрены поправки в Трудовой кодекс в сфере регулирования дистанционной работы и временного перевода работника на дистанционную (удаленную) работу по инициативе работодателя в исключительных случаях. Инициаторами данных поправок стали Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга и Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, сенаторы Андрей Турчак, ТурчакАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Псковской области Андрей Клишас и Инна Святенко, СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы а также депутаты Государственной Думы.

Новыми статьями Трудового кодекса устанавливаются и уточняются особенности организации и охраны труда дистанционных работников, включая вопросы обеспечения оборудованием, программно-техническими и иными средствами.

Сенаторы обсудят закон, продлевающий до 1 марта 2026 года «дачную амнистию» — упрощённый порядок государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав на жилой или садовый дом, созданный на земельном участке, предназначенном для ведения гражданами садоводства, а также предназначенном для индивидуального жилищного строительства. Авторами законодательной инициативы выступили первый заместитель Председателя СФ Андрей Турчак, сенаторы Олег Мельниченко МельниченкоОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области и Андрей Шевченко. ШевченкоАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Оренбургской области

С целью поддержания стабильной и непрерывной деятельности финансового рынка и обеспечения законных интересов его участников в условиях введения ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, будет рассмотрен Федеральный закон, продлевающий срок получения в упрощенном порядке статуса центрального контрагента юридическими лицами, не являющимися кредитными организациями, с 30 декабря 2020 года до 1 июля 2021 года. Документ был внесен заместителем Председателя СФ Николаем Журавлевым ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области и сенатором Мухарбием Ульбашевым. УльбашевМухарбий Магомедовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кабардино-Балкарской Республики

В повестке дня заседания — изменения в закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в части предоставления инвалидам технических средств реабилитации без привязки к месту жительства. С соответствующей инициативой выступил Андрей Турчак и ряд депутатов нижней палаты парламента.

Также будут рассмотрены поправки в закон об обязательном медицинском страховании, вопросы правового положения иностранных граждан, механизм упрощенной государственной регистрации уставов муниципальных образований.

В рамках «парламентской разминки» сенаторы обсудят актуальные социально-экономические и общественно-политические вопросы. В ходе «правительственного часа» перед парламентариями выступит заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин. Он расскажет о мерах Правительства по развитию строительной отрасли и модернизации дорожно-транспортной инфраструктуры.

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