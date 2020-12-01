В СФ прошло заседание Совета по межнациональным отношениям и взаимодействию с религиозными объединениями

Source: Russia – Council of the Federation

Тема мероприятия — «Патриотизм и служение Отечеству как важный фактор Победы народов Советского Союза в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».

Состоялось заседание Совета по межнациональным отношениям и взаимодействию с религиозными объединениями при Совете Федерации на тему «Патриотизм и служение Отечеству как важный фактор Победы народов Советского Союза в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».

Провел мероприятие первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко. ШевченкоАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Оренбургской области

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«Заседание нашего Совета проходит в Год памяти и славы в Российской Федерации. Это возможность ещё раз, в новых реалиях, осмыслить уроки Второй мировой войны, высказать слова искренней благодарности всем тем, кто защитил нашу Родину в той войне, обсудить, как мы должны сохранять наследие Победы, передавать его новым поколениям, отстаивать историческую правду, и внутри страны, и на международной арене», — отметил сенатор, открывая заседание.

По его словам, Победа над нацизмом является одним из самых ярких и выдающихся событий в истории человечества, общим, объединяющим достоянием всего нашего многонационального народа.

Парламентарий напомнил, что в обновленной Конституции России отныне закреплено положение о том, что «Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается».

«Великая Отечественная война стала примером удивительного сплочения и героизма людей разных национальностей и различных вероисповеданий, готовности вынести неимоверные жертвы и лишения, чтобы защитить родную землю, отстоять ее свободу и независимость. Несмотря на усилия нацистов, фашистского режима и его сателлитов, им не удалось расколоть советских людей по национальному и религиозному признаку», — сказал законодатель, отметив, что свой вклад в общую победу над врагом внесли все народы Советского Союза.

Говоря о мужестве и самоотверженности нашего народа в те годы, Андрей Шевченко отметил партизанское движение и выдающийся подвиг тружеников тыла. «В годы тяжелейших испытаний государство и общество обратились к славным образам героев прошлого, к отечественному культурному и духовному наследию, произошёл кардинальный поворот государства в отношении традиционных религий».

Сенатор подчеркнул, что сохранение наследия Победы является общим делом государства и общества. Ежегодно миллионы людей разных национальностей в России и за рубежом участвуют в акциях «Бессмертный полк» и «Георгиевская ленточка». И даже пандемия коронавируса в нынешнем году не помешала провести шествие «Бессмертного полка», пусть и в онлайн-формате. «Мы видели, какой искренний интерес вызвали парад на Красной площади в Москве 24 июня, открытие Ржевского мемориала Советскому Солдату с участием лидеров России и Белоруссии, открытие главного храма наших Вооруженных Сил и музейного комплекса «Дорога памяти» в Подмосковье».

По словам законодателя, на новый уровень вышла работа военно-исторических музеев. Сегодня для рассказа о героических и трагических событиях прошлого в них широко применяются, наряду с подлинными предметами военного времени и восстановленной техникой, современные интерактивные, цифровые технологии. Благодаря открытию архивов, оцифровке документов военной поры, кино- и фотоматериалов, писем и воспоминаний фронтовиков, работе поисковых отрядов, открываются неизвестные ранее подробности подвига защитников Отечества. Теперь каждый желающий может найти в базах данных сведения о судьбе своих предков, об их боевом пути и наградах. Получили новый импульс проекты по актуализации памяти о трагедии мирного населения, о жертвах военных преступлений нацистов и их пособников.

Заседание Совета по межнациональным отношениям и взаимодействию с религиозными объединениями на тему «Патриотизм и служение Отечеству как важный фактор Победы народов Советского Союза в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов»

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Андрей Шевченко

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Заседание Совета по межнациональным отношениям и взаимодействию с религиозными объединениями на тему «Патриотизм и служение Отечеству как важный фактор Победы народов Советского Союза в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов»

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Заседание Совета по межнациональным отношениям и взаимодействию с религиозными объединениями на тему «Патриотизм и служение Отечеству как важный фактор Победы народов Советского Союза в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов»

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Заседание Совета по межнациональным отношениям и взаимодействию с религиозными объединениями на тему «Патриотизм и служение Отечеству как важный фактор Победы народов Советского Союза в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов»

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Заседание Совета по межнациональным отношениям и взаимодействию с религиозными объединениями на тему «Патриотизм и служение Отечеству как важный фактор Победы народов Советского Союза в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов»

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Андрей Шевченко обратил внимание, что большую работу по сохранению наследия и памяти о Великой Отечественной войне проводят в регионах сенаторы Российской Федерации. «Убедительным примером служения Отечеству является деятельность нашего коллеги – Николая Рыжкова РыжковНиколай Ивановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Белгородской области по сохранению исторической памяти россиян о ратных подвигах в годы Великой Отечественной войны. Будучи многие годы сенатором от Белгородской области, он сделал все возможное, чтобы увековечить великий подвиг советских танкистов на Прохоровском поле».

Парламентарий привел еще один пример: инициативу сенатора Дмитрия Василенко ВасиленкоДмитрий Юрьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ленинградской области по установке памятных плит с именами защитников – жителей из практически всех регионов современной России, погибших на Невском пятачке, которая стала важным этапом в сохранении исторической памяти о наших славных предках.

Андрей Шевченко подчеркнул, что большую работу ведут субъекты Российской Федерации. В Совет Федерации поступили материалы от всех регионов, в которых отмечается, что вопросы патриотического воспитания традиционно являются приоритетным направлением деятельности. Ряд важных решений принят и на законодательном уровне. В частности, установлено новое почетное звание «Город трудовой доблести», оно уже присвоено 20 городам. Принят закон об уголовной ответственности за уничтожение или повреждение воинских захоронений и памятников защитникам Отечества в России и за рубежом. В юбилейный год реализованы дополнительные меры по материальной поддержке ветеранов.

К огромному сожалению, подчеркнул Андрей Шевченко, в последние годы активизировались силы, преимущественно в некоторых западных странах, развязавшие настоящую войну против исторической памяти о Победе. Не может не тревожить борьба с советскими воинскими памятниками и захоронениями, героизация нацистов и их приспешников в ряде государств, в том числе у некоторых наших ближайших соседей. «Неслучайно в выступлении Президента России на пленарном заседании юбилейной, 75-ой сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (в сентябре), особое внимание было уделено вопросам сохранения исторической памяти».

Совет Федерации выступил с инициативой о признании Организацией Объединенных Наций победы над нацизмом во Второй мировой войне всемирным наследием человечества

Андрей Шевченко напомнил, что Совет Федерации выступил с инициативой о признании Организацией Объединенных Наций победы над нацизмом во Второй мировой войне всемирным наследием человечества, а также о создании реестра мемориалов и памятников борцам с нацизмом во всех странах в качестве единого Всемирного Мемориала Второй мировой войны. «Противостояние попыткам исказить правду о войне – один из приоритетов работы российских парламентариев в международных организациях», — подчеркнул он. В мае этого года Совет Федерации обратился к иностранным парламентам и народам мира с призывом не допускать искажений исторической правды, противодействовать прославлению нацистского, фашистского, бандеровского и им подобных националистических движений и их нынешних наследников и продолжателей. «Мы настаиваем на привлечении к ответственности тех, кто оскорбляет память воинов-освободителей, допускает отрицание Холокоста и истребления нацистами так называемых неарийских народов, прославляет нацистских палачей».

Российские парламентарии, сказал Андрей Шевченко, активно используют возможности международных площадок, чтобы рассказывать правду о войне. Это и работа в многостороннем формате, например, в рамках Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, и проводимые Советом Федерации парламентские саммиты, такие как Форум регионов России и Белоруссии, международная научная конференция «Ялта-1945: уроки истории». «При этом мы опираемся на консолидированную позицию по этой проблеме всех парламентариев стран СНГ», — подчеркнул законодатель.

Андрей Шевченко также отметил, что важная работа проводится по линии Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ. В частности, принят модельный закон «О недопустимости действия по реабилитации нацизма, героизации нацистских преступников и их пособников». Он устанавливает организационные и правовые основы обеспечения недопустимости действий по реабилитации нацизма, героизации нацистских преступников и их пособников, полномочия органов власти в данной сфере.

Сенатор указал, что набирает обороты подготовка Всемирной конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу, которая пройдет в 2022 г. в России по инициативе Совета Федерации и Межпарламентского союза. В сентябре нынешнего года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию «Взаимодействие между Организацией Объединенных Наций, национальными парламентами и Межпарламентским союзом», в которой она поддержала проведение этой конференции совместно с Организацией Объединенных Наций, «с участием глав государств, членов парламентов и представителей мировых религий».

Андрей Шевченко отметил ключевые моменты, которые обозначены в проекте решения Совета. «На рассмотрении в Государственной Думе находится ряд важных законодательных инициатив наших сенаторов. Это и проект закона о молодёжной политике, важной частью которой является патриотическое воспитание, и проект, вводящий требования к просветительской деятельности среди учащейся молодёжи, который поставит заслон распространению информации антироссийской, антипатриотической направленности, и проект, предусматривающий меры социальной защиты и гарантии жителям осаждённого Севастополя. Мы считаем важным их скорейшее принятие».

По словам сенатора, крайне важной и актуальной представляется разработка концепции патриотического воспитания граждан Российской Федерации и укрепления общероссийской гражданской идентичности с учетом новых угроз национальным интересам России. «Мы рекомендуем Правительству рассмотреть вопрос о подготовке такой концепции и готовы к совместной работе в этом направлении».

Парламентарий также считает исключительно важным провести работу по созданию на федеральном уровне постоянно действующего единого механизма координации и методического обеспечения деятельности федеральных органов исполнительной власти, других органов и организаций в сферах гражданско-патриотического и военно-патриотического воспитания.

Законодатель обратил внимание, что в итоговом решении заседания предлагается комплекс рекомендаций по усилению работы, направленной на увековечение подвига Советского народа и исторической правды о Великой Отечественной войне, в средствах массовой информации, сети Интернет, при издании научных работ, создании художественных и документальных фильмов.

Андрей Шевченко заверил, что по всем этим направлениям Совет Федерации будет вести предметную работу совместно с коллегами из Государственной Думы, Правительства, профильных министерств и ведомств, и конечно – с членами Совета по межнациональным отношениям и взаимодействию с религиозными объединениями, представителями религиозных организаций, институтов гражданского общества.

В мероприятии приняли участие сенаторы Российской Федерации, заместитель Министра науки и высшего образования РФ Елена Дружинина, заместитель Руководителя Федерального агентства по делам национальностей Михаил Мишин, представители традиционных религий России, научного сообщества.

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