«Газпром» завершил строительство подводящих газопроводов к десяти селам Республики Дагестан

Source: Gazprom in Russian
Новости проектов и регионов
1 декабря 2020, 12:30
Специалисты «Газпром газораспределение Дагестан» обеспечили возможность газификации сел Тануси, Гацалух, Ахалчи, Химакоро, Тумараги, Эбута, Верхнее Ахалчи, Шотода, Матлас и Сиух Хунзахского района.
Проект реализован в рамках Программы газификации регионов РФ, финансируемой ПАО «Газпром». Проектирование и строительство организовано ООО «Газпром межрегионгаз». Единым техническим заказчиком выступает ООО «Газпром инвест» в лице филиала «Газпром газификация».
Общая протяженность подводящих газопроводов составила 19 400 м.
«Завершение строительства газопроводов к 10 селам Хунзахского района позволит газифицировать 678 домовладений и 15 котельных. Мероприятия по пуску газа планируются провести по мере готовности потребителей к приему газа», — сообщил исполнительный директор ООО «Газпром газораспределение Дагестан» Ризван Газимагомедов.
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