«Газпром межрегионгаз Краснодар» запустил новогоднюю акцию для должников по оплате газа

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

1 декабря 2020, 12:40

С 1 декабря для жителей Краснодарского края стартовала предновогодняя акция от ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» «Заплатил за газ — и нет пени!». Если у абонентов начислена пеня в период до 2 апреля 2020 года, то они могут сэкономить на ее оплате.

По условиям акции всем абонентам, успевшим погасить свои долги за газ в полном объеме с 1 по 31 декабря 2020 года, требования по оплате пени будут прекращены.

Акция проводится компанией «Газпром межрегионгаз Краснодар» на постоянной основе, и на нее откликаются десятки тысяч абонентов со всех городов и районов края. И это неудивительно, ведь, приняв участие в акции, пользователь газа получает реальную возможность сэкономить на погашении накопившейся задолженности. В прошлом году участниками акции стали более 55 тысяч абонентов.

Отметим, что по условиям акции пеню все же придется заплатить в двух случаях — если уплата пени подтверждена вступившим в силу решением суда, а также если должник не относится к категории «население».

Компания «Газпром межрегионгаз Краснодар» рекомендует всем должникам принять участие в предновогодней акции и начать новый 2021 год без долгов.

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