Г. Орденов: Необходимо обеспечить строгое соответствие международной климатической политики принципам Парижского соглашения и в рамках ВТО

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор выступил на тематической сессии «Возможности и вызовы декарбонизации внутреннего рынка» в рамках Российско-европейской конференции по климату.

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Геннадий Орденов ОрденовГеннадий Ивановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Астраханской области принял участие в Российско-европейской конференции по климату.

Сенатор выступил с помощью видеосвязи на тематической сессии «Возможности и вызовы декарбонизации внутреннего рынка».

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Парламентарий озвучил основные проблемы механизма трансграничного углеродного регулирования. «Обсуждаемые сейчас подходы ограничивают возможности простого учета сокращений выбросов парниковых газов в натуральных единицах — тоннах, например, за счет модернизации производства или реализации лесоклиматических проектов. Кроме того, по мнению экспертов, механизм трансграничного углеродного регулирования носит явно протекционистский характер и может нарушать положения Рамочной конвенции ООН об изменении климата о недопустимости использования мер по борьбе с изменением климата для ограничения международной торговли», — отметил Геннадий Орденов.

На данный момент не обеспечен полный и объективный учет поглощений парниковых газов российскими лесами, обозначенный как условие достижения на национальном уровне вклада в рамках Парижского соглашения

Сенатор обратил внимание, что на данный момент не обеспечен полный и объективный учет поглощений парниковых газов российскими лесами, обозначенный как условие достижения на национальном уровне вклада в рамках Парижского соглашения. Учитываемая в российской отчетности поглощающая способность лесов в расчете на один гектар в 1,5–5 раз ниже, чем у других стран. Помимо этого существенная часть лесов исключена из расчетов объема поглощений в силу несовершенства нормативно-методических подходов и использования неактуальных данных о площади лесных насаждений.

«Для предотвращения негативных последствий для российской экономики необходимо обеспечить возможность учета в рамках трансграничного углеродного регулирования снижение углеродоемкости за счет реализации проектов по повышению энергоэффективности, за счет лесоклиматических и других проектов. Для этого важно сформировать на национальном уровне вышеуказанную систему учета результатов реализации климатических проектов, утвердить методики определения уровня углеродоемкости товаров», — заявил законодатель.

Геннадий Орденов принял участие в Российско-европейской конференции по климату

Геннадий Орденов подчеркнул, что Совет Федерации в рамках парламентского контроля проводит постоянный мониторинг мер государственной политики в области изменения климата.

Парламентарий озвучил несколько выводов, которые сделаны по итогам мероприятий, проведённых профильным Комитетом Совета Федерации. Он указал, что в отраслях экономики России наблюдается значительный потенциал снижения объемов эмиссии парниковых газов за счет реализации экономически эффективных мероприятий и перехода к низкоуглеродным или безуглеродным видам хозяйственной деятельности. В промышленном производстве это модернизация оборудования, переход на наилучшие доступные технологии. В энергетике – модернизация тепловых электростанций с использованием договоров поставки мощности, строительство ВИЭ-электростанций.

Кроме этого, по его словам, формы и требования механизма трансграничного углеродного регулирования находятся в стадии разработки. «Обсуждаемые сейчас подходы ограничивают возможности простого учета сокращений выбросов парниковых газов в натуральных единицах (тоннах), например, за счет модернизации производства или реализации лесоклиматических проектов».

Сенатор обратил внимание, что представители российского научного сообщества проанализировали возможные последствия от такого регулирования для российской экономики. По мнению Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, российские экспортеры понесут неоправданно высокие убытки, если применять плату к объему только прямых выбросов при производстве экспортируемой продукции. Связана такая проблема с тем, что на данный момент не обеспечен полный и объективный учет поглощений парниковых газов российскими лесами, обозначенный как условие достижения на национальном уровне вклада в рамках Парижского соглашения.

«Для предотвращения негативных последствий для российской экономики необходимо обеспечить возможность учета в рамках трансграничного углеродного регулирования снижение углеродоемкости за счет реализации проектов по повышению энергоэффективности, за счет лесоклиматических и других проектов», — отметил законодатель. С этой целью, напомнил он, Президентом России 4 ноября был подписан Указ «О сокращении выбросов парниковых газов», в котором указаны задачи страны в рамках реализации Парижского соглашения. Одной из таких задач является утверждение Стратегии социально-экономического развития Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года.

Сенатор также отметил, что Минэкономразвития России подготовлен проект Концепции системы учета, регистрации, выпуска в обращение, передачи и зачета результатов климатических проектов, осуществляемых на территории Российской Федерации. «Обеспечение функционирования системы реализации добровольных климатических проектов является наиболее эффективным и своевременным шагом как с точки зрения задач политики России в области климата, так и с точки зрения механизмов международного сотрудничества, а также реагирования на внешние вызовы, связанные с использованием климатической повестки», — подчеркнул Геннадий Орденов.

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