Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 1 декабря. – Евгений Грабчак встретился с участниками проекта Energy Talks, инициатором которого выступило Минэнерго. Это серия выступлений молодых специалистов электроэнергетической отрасли перед студентами ведущих ВУЗов России.

Участие в проекте приняли представители компаний «Россети», «Татэнерго», «Интер РАО», «Фортум», «РусГидро» и Научно-исследовательского и конструкторского института энерготехники имени Н.А. Доллежаля (предприятие госкорпорации «Росатом»). Студенты и лекторы получили возможность для обмена знаниями, мнениями и опытом, поиска новых идей и решений.

«Для студентов мы обеспечили некую преемственность, лёгкое погружение в суть отрасли: дела, которыми она живёт сейчас, направления будущего развития. Я надеюсь, что молодёжный совет и дальше активно будет принимать участие во всех наших инициативах, предлагать и продвигать свои проекты, и мы, конечно же, окажем необходимую поддержку», – отметил Евгений Грабчак.

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