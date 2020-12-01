И. Святенко: Предложения Комитета СФ по социальной политике нашли свое отражение в законах и национальных проектах

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в пресс-конференции на тему «Занятость в период пандемии: законодательные инициативы».

Председатель Комитета СФ по социальной политике Инна Святенко СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы приняла участие в пресс-конференции на тему «Занятость в период пандемии: законодательные инициативы».

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Сенатор отметила, что последствия пандемии серьезно отразились на трудовом законодательстве и социально-экономическом положении страны. «Этот год стал особенным, и во главе всех законодательных инициатив стояли интересы граждан страны, особенно тех, кто нуждался в дополнительных мерах поддержки в непростой период», — сказала парламентарий.

В качестве примера Инна Святенко привела принятый закон о гарантиях работнику, увольняемому в связи с ликвидацией организации. Согласно другому закону, женщина в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трех лет может получить дополнительное профессиональное образование, обратившись в органы служб занятости не только по месту жительства, но и пребывания.

Сенатор также отметила важность законопроекта о регулировании удаленной работы. «Сегодня на заседании нашего Комитета мы рекомендовали к одобрению Совета Федерации документ, который стал результатом плодотворной работы сенаторов, депутатов Государственной Думы и представителей профессионального сообщества — федеральный закон о внесении изменений в Трудовой кодекс в части регулирования дистанционной работы», — пояснила сенатор.

Инна Святенко приняла участие в пресс-конференции на тему «Занятость в период пандемии: законодательные инициативы»

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Инна Святенко приняла участие в пресс-конференции на тему «Занятость в период пандемии: законодательные инициативы»

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Инна Святенко приняла участие в пресс-конференции на тему «Занятость в период пандемии: законодательные инициативы»

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Инна Святенко приняла участие в пресс-конференции на тему «Занятость в период пандемии: законодательные инициативы»

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Инна Святенко рассказала, что профильным Комитетом СФ в рамках деятельности рабочей группы по совершенствованию законодательства в условиях распространения коронавирусной инфекции были направлены предложения в части регулирования трудовых отношений в условиях режима повышенной готовности, а также в части законодательного закрепления порядка применения гибких форм занятости. «Инициативы сенаторов нашли отражение в законе о внесении изменений в ТК в части регулирования дистанционной работы», — сообщила парламентарий.

По ее словам, сложившаяся эпидемиологическая ситуация дала стремительный импульс к освоению новых форм взаимодействия с использованием информационных технологий, в том числе к развитию дистанционного режима работы.

«Дистанционная работа в более конкретизированных понятиях повысит уровень защиты трудовых прав работников и их работодателей. Вопросы, которые еще весной были спорными, — как производить оплату труда работнику, находящемуся на временной удаленной работе, как оформляется комбинированная работа, что может послужить поводом для увольнения дистанционного работника, и многие другие закреплены в конкретном законе», — подчеркнула Инна Святенко.

Председатель профильного Комитета СФ также сообщила, что предстоит продолжить работу по совершенствованию закона о занятости, который был принят еще в 1991 г. «Многие его положения требуют актуализации. В частности, это вопрос введения дополнительных гарантий и компенсаций для граждан, работающих в условиях ненормированного рабочего дня», — сказала сенатор.

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