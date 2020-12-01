К. Косачев: Педалирование национальных и религиозных различий является важнейшим политическим инструментом «раскачивания» обстановки в нашей стране

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор выступил на I Международном форуме «Народы России».

Председатель Комитета СФ по международным делам Константин Косачев выступил на I Международном форуме «Народы России». Мероприятие, организованное Федеральным агентством по делам национальностей, проводится в Москве в рамках государственной программы Российской Федерации «Реализация государственной национальной политики» с целью содействия гармонизации межнациональных отношений и этнокультурному развитию народов России.

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Приветствуя участников форума, сенатор отметил, что даже такая многонациональная общность, как российский народ, не существует в вакууме, и государство не может выстраивать свою национальную политику вне учета международного контекста и внешнего влияния на наши внутренние процессы.

Для России сохранение и развитие культурно-национального многообразия и равноправия, межкультурного и межнационального диалога, без преувеличения – фактор сохранения самой нашей государственности и внутреннего мира

«Для целого ряда деструктивных сил именно педалирование национальных и религиозных различий является важнейшим политическим инструментом «раскачивания» обстановки в нашей стране», — заявил Константин Косачев.

«Это делается, конечно же, не из особой заботы о наших народностях и этносах, но по сугубо геополитическим причинам», — отметил сенатор.

Поэтому, по мнению парламентария, для России сохранение и развитие культурно-национального многообразия и равноправия, межкультурного и межнационального диалога, без преувеличения – фактор сохранения самой нашей государственности и внутреннего мира.

Тезисы выступления К.И. Косачева на пленарном заседании I Международного Форума «Народы России» (pdf,440Kb)

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