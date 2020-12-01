Л. Гумерова: Несмотря на эпидемиологические сложности, важно не потерять ни одного иностранного студента, обучающегося в России

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провела совещание по вопросу прохождения обучения иностранными студентами в высших учебных заведениях на территории РФ.

Председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан провела рабочее совещание по вопросу прохождения иностранными студентами обучения в высших учебных заведениях на территории РФ.

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В мероприятии приняли участие председатель Комитета СФ по международным делам Константин Косачев, КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации Татьяна Семенова, заместитель Министра культуры Российской Федерации Ольга Ярилова и директор Департамента координации деятельности организаций высшего образования Министерства науки и высшего образования РФ Наталья Трухановская.

Как отметила по итогам совещания Лилия Гумерова, пандемия наложила свой отпечаток на все стороны жизни. В учебный процесс иностранных студентов, которые обучаются в вузах Российской Федерации, также пришлось внести определенные коррективы.

«Сегодня в Российской Федерации обучаются 315 тысяч иностранных студентов. Как показал мониторинг, на сегодняшний день около 100 тысяч из них находятся за пределами России, в своих странах. При этом более 200 тысяч находятся на территории РФ и продолжают обучение либо в режиме онлайн, либо в традиционном формате, если позволяет эпидемиологическая обстановка в конкретном субъекте, где расположен вуз», — сказала сенатор.

По словам Лилии Гумеровой, проведенный министерствами и ведомствами мониторинг показал, что никаких проблем с массовым отчислением иностранных студентов по причинам, вызванным невозможностью прибыть на место обучения из‑за пандемии, не существует. «Те цифры, которые есть, сопоставимы с прошлым годом. И все отчисления связаны с собственным желанием студента либо перевестись в другой российский вуз, либо по тем или иным причинам прекратить обучение», — сообщила парламентарий.

Сенатор отметила, что сегодня по решению Правительства РФ обучение в нашей стране пока не является условием для иностранных студентов для въезда. «Но уже профильными ведомствами вместе с Правительством и оперативным штабом отработан алгоритм на тот случай, если такое решение будет принято. Мы сегодня с коллегами договорились, что будем с Правительством прорабатывать такую возможность», — сказала Лилия Гумерова.

При этом, добавила она, представители Министерства здравоохранения РФ просят учитывать следующие важные обстоятельства: сегодня более 450 вузов нашей страны работают в дистанционном режиме. «Но на определенных территориях, где уже отменен режим ЧС и повышенной готовности, сложилась благоприятная обстановка, вузы работают в традиционном формате. И нужно приоритетно рассматривать эти субъекты РФ для возвращения туда иностранных студентов», — отметила сенатор.

Кроме того, сказала Лилия Гумерова, следует учитывать, из какой страны в Россию въезжают студенты, поскольку вирус мутирует, и важно учитывать все риски. Прежде всего, надо руководствоваться сохранением здоровья наших граждан и студентов, въезжающих в нашу страну.

По словам парламентария, со всеми находящимися за пределами РФ иностранными студентами установлена связь. Вузы и министерства готовы — в случае принятия штабом при Правительстве РФ — оперативно передать списки на границе, обеспечить обсервацию и отработать все алгоритмы возвращения студентов в Россию.

«Очень важно, чтобы в этот достаточно сложный период мы не потеряли ни одного иностранного студента. Создавшаяся эпидемиологическая ситуация не должна стать причиной того, что мы потеряем студентов, которые любят Россию, хотят здесь учиться, ценят качество нашего образования», — подчеркнула сенатор.

Лилия Гумерова также сообщила, что сенаторы совместно с профильными министерствами и ведомствами будут вести постоянный мониторинг ситуации.

В ходе совещания председатель Комитета СФ по международным делам Константин Косачев отметил, что для России задача сохранения иностранных студентов там, где они хотели бы учиться, остается одной из приоритетных.

«С пониманием специфики нынешней ситуации, дистанционная работа позволяет обеспечить достаточное качество обучения, и нужно обязательно этими возможностями продолжать пользоваться. Мы эту систему будем развивать», — добавил сенатор.

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