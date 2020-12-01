Source: Russia – Council of the Federation

Парламентарий предложила ежегодно подводить итоги конкурса на площадке Совета Федерации.

Председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан приняла участие в пресс-конференции, посвященной подведению итогов XVII Всероссийского конкурса молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования, направленных на социально-экономическое развитие российских территорий «Моя страна – моя Россия».

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В своем приветствии Глава СФ отметила, что в последние годы выросли активность и позитивный настрой молодежи. «Вся страна выигрывает от того, что все больше молодых людей, оглядываясь на мир вокруг себя, на регион, город, село, предлагают свои творческие решения, выступают с оригинальными авторскими проектами. Они касаются защиты природы, сохранения исторической памяти, развития предпринимательства, цифровой среды – 20 разнообразных номинаций», — говорится в обращении Председателя СФ.

По словам Лилии Гумеровой, которая является председателем Экспертного совета Конкурса, за свою 17-летнюю историю проект сформировал крупнейшее сообщество неравнодушных граждан, готовых служить на благо своей малой и большой Родины. За ним – работа тысяч людей: участников, партнёров, организаторов, экспертов Конкурса, которые работают как единая команда, достигая высоких результатов.

Количество участников в 2020 году составило более 63 тысяч человек из всех регионов России, а также 15 государств, рассказала Лилия Гумерова. Экспертами конкурса стали 1154 человека со всех уголков страны, квалифицированных специалистов, которые прошли специальное обучение и строгий отбор.

«Для меня, как преподавателя, особенно ценной является педагогическая составляющая конкурса. Более 10 тысяч педагогов-новаторов приняли участие в номинации «Моя педагогическая инициатива», ставшей одной из самых масштабных в нынешнем сезоне. Методисты, учителя школ, преподаватели университетов поделились собственным опытом, представили свои практики на всю страну. Уверена, многие из них в следующем году придут в проект в новой, экспертной роли, продолжив добрую традицию преемственности Конкурса», — сказала парламентарий.

Победителями конкурса этого года стали 125 человек из 47 регионов страны, отметила Лилия Гумерова. «Но, на мой взгляд, в Конкурсе нет проигравших, ведь абсолютно все проекты пронизаны любовью к своему народу, селу, городу, региону и стране, каждый из них достоин особого признания».

Глава профильного Комитета СФ напомнила, что в этом году старт конкурсу был дан в верхней палате парламента. Лилия Гумерова выступила с предложением сенаторов о ежегодном подведении итогов конкурса накануне дня Конституции РФ на площадке Совета Федерации.

Кроме того, отметила она, сенаторы как представители субъектов Федерации во взаимодействии с региональными властями готовы оказать содействие победителям в реализации их проектов.

Заместитель руководителя Администрации Президента РФ Магомедсалам Магомедов назвал очень важным тот факт, что в этом году в конкурсе приняли участие представители всех регионов страны, так как большинство проектов направлены на развитие конкретных регионов и территорий. В них заинтересованы главы субъектов РФ. Он напомнил, что с 2019 года конкурс присоединился к президентской платформе «Россия – страна возможностей».

Генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров рассказал о развитии проекта, постоянном увеличении аудитории конкурса, постконкурсном сопровождении победителей.

Руководитель Всероссийского проекта «Моя страна – моя Россия» Лариса Пастухова отметила, что в нынешнем году, несмотря на объективные трудности, конкурс был проведен на очень высоком уровне, большая работа проделана по заочной экспертизе проектов. Лариса Пастухова поблагодарила всех участников, экспертов, организаторов, сформировавших команду единомышленников.

Конкурс реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» нацпроекта «Образование». За прошедшие годы в нем приняли участие более 150 тысяч человек из всех субъектов РФ: школьники, студенты, молодые педагоги, ученые, предприниматели, общественные деятели.

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