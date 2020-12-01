Минэнерго рассчитывает на начало обращения низкоуглеродных сертификатов в России в 2021 году

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 1 декабря. – Минэнерго рассчитывает, что обращение низкоуглеродных сертификатов в России может начаться в 2021 году, сообщил заместитель директора Департамента развития электроэнергетики Андрей Максимов в ходе онлайн-конференции «Энергетика: вызовы и перспективы нового времени».

«Мы надеемся, что уже в следующем году будут запущены в обращение низкоуглеродные сертификаты. Соответствующий законопроект разработан и внесён в Правительство России», – сказал Андрей Максимов.

Низкоуглеродный сертификат – это электронный документ, выдаваемый по факту производства электроэнергии с использованием атомной энергии или возобновляемых источников (солнечные, ветровые и гидроэлектростанции), то есть сертификат будет подтверждать, что электростанция произвела определенный объём экологичной электроэнергии. Его получение будет правом, но не обязанностью владельцев электростанций.

Введение и обращение на рынке сертификатов будет стимулировать производство электроэнергии наиболее экологичными типами электростанций, поспособствует снижению выбросов углерода при выработке электроэнергии. Потребителю энергии покупка сертификата даст право позиционировать представленные им товары или услуги как произведенные с помощью низкоуглеродной энергии.

Подробнее о системе низкоуглеродных сертификатов читайте здесь: https://minenergo.gov.ru/node/17143

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