Новым президентом Всероссийской федерации лёгкой атлетики избран Пётр Иванов

Source: Russia Ministry of Sport

30 ноября состоялась отчётно-выборная конференция Всероссийской федерации лёгкой атлетики. Новым президентом организации на четырёхлетний срок был избран Пётр Иванов.

В состав Президиума ВФЛА вошли Светлана Абрамова, Радион Гатауллин, Михаил Гусев, Ирина Привалова, Антон Уйк и Наталья Шубенкова. В Контрольно-ревизионную комиссию были избраны Владимир Аллахвердян (председатель комиссии) и Владимир Губарев. На заседании обновлённого Президиума ВФЛА первым вице-президентом организации избрана Ирина Привалова.

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин поздравил Петра Иванова с избранием на пост президента ВФЛА.

«Поздравляю Петра Иванова с избранием на пост президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики. Это человек с большим опытом управления и работы с международными спортивными организациями. Перед ним и его командой стоит ответственная задача по разрешению кризиса, сложившегося в последние годы в российской лёгкой атлетике, и восстановлению полноправного членства ВФЛА в World Athletics. Минспорт России со своей стороны продолжит сотрудничать и оказывать поддержку федерации в рамках своей компетенции. Министерство выступает за создание современной системы развития лёгкой атлетики, объединяющей массовый и профессиональный компоненты в единое целое, защиту интересов российских легкоатлетов и восстановление их права участвовать в международных соревнованиях», – отметил Олег Матыцин.

В 2020 году Министерство спорта выделило ВФЛА субсидию на развитие лёгкой атлетики, в том числе на погашение долга перед World Athletics. Минспорт продолжит оказывать содействие в реализации плана внедрения культуры нулевой терпимости к допингу и в восстановлении членства ВФЛА в World Athletics.

Подготовка спортивных сборных команд Российской Федерации по лёгкой атлетике осуществляется в полном объёме. За счёт средств федерального бюджета финансируется проведение спортивных мероприятий, включённых в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятий, а также материально-техническое обеспечение сборных команд России по лёгкой атлетике.

Несмотря на пандемию коронавируса, в 2020 году в России были проведены ключевые соревнования по лёгкой атлетике, в том числе, Чемпионат России, прошедший в сентябре в Челябинске. В настоящее время спортсмены сборной команды России по лёгкой атлетике проводят тренировочные мероприятия на федеральных спортивных базах, подведомственных Минспорту России: ФГБУ «Юг Спорт» в г. Сочи, филиале «Юг Спорт» в г. Кисловодске и ФГБУ УТЦ «Новогорск» в г. Химки.

Пресс-служба Минспорта России

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