Объявлены результаты внутрикорпоративного конкурса «В объективе будущих поколений»

Source: Gazprom in Russian

1 декабря 2020, 14:00

Сегодня объявлены победители внутрикорпоративного конкурса видеороликов «В объективе будущих поколений».

Идея проекта — повышение интереса детей работников к профессиям своих родителей, воспитание у подрастающего поколения уважения к труду, приобщение к корпоративным традициям и ценностям.

Участники конкурса в возрасте от 5 до 10 лет прислали более 100 работ. Официальное голосование прошло на сайте и в Инстаграм. Организаторы определили победителей, оценивая яркость, содержательность, непосредственность и оригинальность детских выступлений.

Первое место было присуждено видеоролику с участием Тимура Беккера (ООО «Газпром трансгаз Томск»).

Второе место занял ролик Марии Рубахи (ООО «Газпром добыча Уренгой»). Третье место было отдано ролику Михаила Булыгина (ООО «Газпром энергохолдинг»).

Победители конкурса станут участниками эфира программы «Развиваемся вместе» на Детском радио. Кроме того, победители и призеры конкурса получат сертификаты на посещение домашнего матча футбольного клуба «Зенит» в сезоне 2020–2021 года.

Поздравляем победителей и желаем непременно сбыться их детским мечтам.

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