Определены победители в номинации «Энергия моей страны» XVII Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия»

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 1 декабря. – Определены победители XVII Всероссийского конкурса молодёжных авторских проектов и проектов в сфере образования «Моя страна – моя Россия», в котором Минэнерго совместно с «Газпромом» впервые представило номинацию «Энергия моей страны».

«Мы заинтересованы в популяризации топливно-энергетического комплекса нашей страны, в развитии его кадрового потенциала, в привлечении талантливой молодёжи к решению важных задач, стоящих перед отраслями ТЭК. Поэтому номинация конкурса «Энергия моей страны» имеет для нас важное значение, это ещё один шанс для молодых людей заявить о себе, проявить свой талант», – отметила Анастасия Бондаренко.

Замминистра рассказала, что в номинации было заявлено около 470 проектов, которые на всех этапах конкурса оценивались 40 экспертами. В заочном этапе конкурса приняли участие 465 человек, в очном туре соревновались 39 человек в двух возрастных категориях, из них 9 человек в возрасте от 14 до 17 лет и 30 человек в возрасте от 18 до 35 лет (большая часть – это студенты профильных для ТЭК вузов).

«Молодёжь – это будущее наших компаний. Именно энергия молодых людей, их мощный творческий потенциал являются важнейшей движущей силой в энергетике», – подчеркнула Анастасия Бондаренко.

По итогам финального этапа конкурса «Моя страна – моя Россия» были определены пятеро победителей в номинации «Энергия моей страны»:

Фадин Дмитрий из Пензы, который представил разработку нанесения многослойных энергосберегающих покрытий на стекло химическим методом;

Афанасьев Степан из Ульяновска с проектом «Ветроэнергетика как перспектива развития Ульяновской области»;

Павел Рогожин из Самарской области, защитивший проект «Методы и способы повышения отдачи углеводородных пластов»;

Дауддин Дауди из Москвы, который представил разработку энергосберегающего моторного масла;

Айсылу Калимгулова из Республики Башкортостан с проектом реконструкции топливного оборудования на базе математического моделирования.

MIL OSI