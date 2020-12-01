Поздравление Сергея Савельева КНКА

Source: Russia Federal Space

Заместитель генерального директора Госкорпорации «Роскосмос» по международному сотрудничеству Сергей Савельев:

От имени Госкорпорации «Роскосмос» я хотел бы поздравить наших китайских коллег из Китайской национальной космической администрации с успешным завершением очередного этапа программы исследования Луны — прилунением посадочного модуля беспилотной миссии «Чанъэ-5».

Для космической программы КНР это событие безусловно является историческим — впервые в истории космических исследований страны специалисты Китайской национальной космической администрации выполнили посадку автоматической возвращаемой станции на Луну, основной задачей которой является доставка на Землю лунного грунта.

Исследование естественного спутника Земли в настоящее время является одним из приоритетных направлений космической деятельности всех стран, и Россия и Китай регулярно обсуждают развитие сотрудничества между нашими государствами в этой области.

Желаю специалистам Китайской национальной космической администрации в полной мере выполнить программу исследований и успешно вернуть образцы лунного грунта на Землю!

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