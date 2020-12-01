Россия и Монголия обсудили совместные проекты в энергетике

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 1 декабря. – В рамках подготовки к 23-му заседанию Российско-Монгольской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству состоялось 2-е заседание Российско-Монгольской Рабочей группы по сотрудничеству в области энергетики.

Заседание прошло под руководством заместителя директора Департамента международного сотрудничества Минэнерго России Александра Толпарова и генерального директора Департамента энергетической политики и планирования Министерства энергетики Монголии Б. Ерэн-Улзия в режиме видеоконференцсвязи.

Стороны обсудили текущее состояние российско-монгольского взаимодействия в области энергетики, ход реализации совместных проектов и подписали итоговый протокол. В мероприятии также приняли участие представители Министерства горной и тяжелой промышленности и Министерства иностранных дел Монголии, российские компании топливно-энергетического комплекса: «Газпром», «Роснефть», «РусГидро», «Интер РАО», «РОТЕК», группа компаний «Хевел» и другие.

23.09.2020

29 сентября в 15:00 (МСК) Российской дирекцией в Группе Всемирного банка совместно с Министерством энергетики Российской Федерации на платформе Zoom будет проведен вебинар «Процесс закупок Всемирного банка и бизнес-возможности для российских энергетических компаний».

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