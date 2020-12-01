Совещание по стратегическому развитию нефтегазохимической отрасли

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Уважаемые коллеги, добрый день!

Мы с вами проводим сегодняшнее совещание в Тобольске, который за последние годы без всякого преувеличения превратился в мировой центр нефтегазовой химии. За семь лет построено два крупных предприятия, которые, безусловно, выводят этот регион, да и нашу страну в число лидеров.

Сегодня обсудим стратегические планы развития нефтехимической отрасли.

Напомню, я только что об этом сказал, – в 2013 году мы открыли здесь современный нефтехимический комплекс, а также провели тогда совещание, где определили, что расширение мощностей нефтехимических предприятий и поддержка российских производителей, работающих в этой отрасли, входят в число ключевых задач промышленной политики.

В том же году компания «СИБУР» приступила к проработке создания «Западно-Сибирского нефтехимического комбината». Добавлю, что в 2014 году мной было принято решение и о вложении в проект – мы сейчас только с [председателем правления ПАО «СИБУР» Дмитрием] Коновым обсуждали это – средств Фонда национального благосостояния. Сделка была реализована при участии РФПИ – Российского фонда прямых инвестиций.

Продолжение следует.

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