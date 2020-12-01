Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

1 декабря 2020, 10:45

Сегодня спортивно-техническому клубу (СТК) «Ямбург» исполняется 25 лет.

Спортивно-технический клуб «Ямбург» был создан в 1995 году на базе транспортного подразделения ООО «Газпром добыча Ямбург». На всероссийском уровне имена гонщиков «Ямбурга» громко прозвучали в январе 1996 года: тогда взрослая команда заняла весь пьедестал почета на первенстве страны, а юноши взяли «золото» и «серебро».

Спортсмены клуба входят в сборную России и участвуют в чемпионатах мира и Европы. Любителям снегоходного спорта известны имена лучших кроссменов страны, среди которых Владимир Ушаков, Юрий Сокол, Максим Шевченко, Дмитрий Скляров, Дмитрий Цуков.

На базе СТК «Ямбург» работает спортивная школа. В ней готовят гонщиков, начиная с пятилетнего возраста. Ближайшее выступление команды запланировано на 5 декабря. СТК «Ямбург» выступит на турнире памяти Андрея Ушакова в Новом Уренгое.

Справка

ООО «Газпром добыча Ямбург» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром». Работает в Ямало-Ненецком автономном округе.

Основной вид деятельности — добыча газа, газового конденсата. Предприятие владеет лицензиями на разведку и добычу углеводородов с Ямбургского и Заполярного месторождений. Также готовит к промышленной разработке Северо-Каменномысский, Каменномысское-море, Обской, Чугорьяхинский, Тазовско-Заполярный, Южно-Парусовый и, в рамках совместного предприятия, Парусовый, Северо-Парусовый и Семаковский участки недр. За компанией закреплена ответственность за освоение Антипаютинского и Тота-Яхинского месторождений.

Подготовка газа к транспорту осуществляется на 14 установках комплексной и 5 установках предварительной подготовки газа.

В ООО «Газпром добыча Ямбург» работают более 11 тыс. человек. Головной офис находится в Новом Уренгое.

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