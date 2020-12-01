Source: Russia Federal Space

#РКК Энергия#Главное#История01.12.2020 13:49

60 лет со дня полета Мушки и Пчелки

Ровно 60 лет назад, 1 декабря 1960 года, с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Восток» с третьим кораблем-спутником 1К — очередным прототипом будущего пилотируемого корабля «Восток». Космический аппарат с собаками Мушкой и Пчелкой полностью выполнил программу летно-конструкторских испытаний, но был уничтожен при возвращении на Землю в результате нештатной ситуации.

Создание отечественного пилотируемого космического корабля началось в ОКБ-1 (сегодня — Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») по постановлению Правительства от 22 мая 1959 года. Уже через год проектная группа ОКБ-1 под руководством Главного конструктора Сергея Павловича Королева завершила разработку основных систем и агрегатов нового аппарата, а Опытный завод № 88 (теперь — «ЗЭМ» РКК «Энергия») изготовил первые образцы изделия в кооперации с другими предприятиями ракетно-космической отрасли. Экспериментальные автоматические корабли 1К с биологическими объектами предназначались для испытаний бортового оборудования и радиотехнических средств управления, проверки работоспособности системы жизнеобеспечения и изучения воздействия космических факторов на живые организмы.

Третий корабль-спутник продолжил исследовательскую программу предыдущего полета собак Белки и Стрелки, благополучно вернувшихся на Землю. На этот раз в катапультируемом контейнере находились подопытные собаки Мушка и Пчелка — две самки светлой масти двух и четырех лет от роду, прошедшие комплекс предполетных тренировок в Московском институте медико-биологических проблем. Кроме того, в герметичной кабине корабля размещались клетки с морскими свинками и мышами, колбы с мухами-дрозофилами, ампулы с семенами растений, биологическими тканями и образцами ДНК, бактериальными культурами, вирусами и ферментами. Регистрация физиологических показателей собак в полете обеспечивалась датчиками, информация с которых передавалась на наземные измерительные пункты вместе с телеметрическими данными корабля. Наблюдение за самочувствием и двигательной активностью животных в условиях длительной невесомости проводилось с помощью телевизионной аппаратуры и сенсоров движения.

2 декабря 1960 года на восемнадцатом витке корабль перешел в режим спуска после завершения суточной программы экспериментов. В результате сбоя системы управления тормозного двигателя он оказался на нерасчетной орбите и был автоматически подорван во избежание неконтролируемого приземления вне территории СССР. Несмотря на трагическую гибель четвероногого экипажа, полученные в ходе полета третьего корабля 1К данные вновь подтвердили правильность выбранных технических решений при подготовке пилотируемых космических экспедиций. Программа экспериментальной отработки автоматических кораблей-спутников позволила выполнить 12 апреля 1961 года первый в истории полет человека в космос на борту пилотируемого корабля «Восток».

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