Source: Russia Federal Space

#НПО Лавочкина#Главное#НИЦ РКП#Арктика#Арктика-М02.12.2020 09:00

Аппарат «Арктика-М» прошел тепловакуумные испытания

В отраслевом испытательном центре Госкорпорации «Роскосмос» — Научно-испытательном центре ракетно-космической промышленности в г. Пересвет успешно проведены тепловакуумные испытания космического аппарата «Арктика-М». Они являются частью предъявительских и приемо-сдаточных испытаний аппарата в условиях, имитирующих воздействия космического пространства (глубокий вакуум, холод «черного» космоса, нагрев Солнцем и др.).

Подтверждение работоспособности всех его систем в обстановке, приближенной к реальным условиям функционирования, проводилось в тепловакуумной установке ВК 600/300. Ранее в данной камере успешно испытывались другие космические аппараты Научно-производственного объединения имени Лавочкина (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») на основе платформы «Навигатор»: «Спектр-РГ», «Электро-Л» № 1, 2, 3. После испытаний успешно протестированный космический аппарат возвращен в НПО Лавочкина для дальнейших наземных проверок.

Космические аппараты типа «Арктика-М» и «Электро-Л» создаются на базе унифицированной платформы «Навигатор» и имеют практически идентичную целевую аппаратуру. Главным отличием космических аппаратов является способ решения целевой задачи — «Электро-Л» проводит регулярную (с периодичностью 15-30 минут) съемку Земли с геостационарной орбиты, а «Арктика-М» будет проводить аналогичную съемку арктического региона Земли (недоступного для непрерывного наблюдения с геостационарной орбиты), находясь в районе апогея высокоэллиптической орбиты типа «Молния» (на этом участке условия наблюдения соизмеримы с возможностями наблюдения с геостационарной орбиты).

С учетом особенностей орбиты функционирования у космического аппарата «Арктика-М» повышенные требования к радиационной защите аппаратуры, увеличена площадь солнечных батарей. Кроме того, для непрерывного круглосуточного наблюдения арктического региона с высокоэллиптической орбиты типа «Молния» требуется последовательное задействование не менее двух космических аппаратов, попеременно сменяющих друг друга на рабочем участке орбиты, расположенном в районе её апогея. Поэтому минимально необходимый состав орбитальной группировки космической системы «Арктика-М» составляет два космических аппарата.

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