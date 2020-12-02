А. Клишас представил информацию о результатах рассмотрения представленных Президентом РФ для проведения консультаций кандидатур на должности прокуроров

Source: Russia – Council of the Federation

Письмо по итогам рассмотрения представленных кандидатур будет направлено Президенту РФ Председателем Совета Федерации.

На 493-м заседании Совета Федерации сенаторам была представлена информация о результатах рассмотрения представленных Президентом Российской Федерации для проведения консультаций кандидатур на должности прокуроров субъектов РФ.

Смотрите также

С докладом выступил председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края

Он отметил, что в соответствии с поправками к Конституции РФ Президент Российской Федерации назначает на должность после консультаций с Советом Федерации и освобождает от должности, в частности, прокуроров субъектов РФ, прокуроров военных и других специализированных прокуратур, приравненных к прокурорам субъектов РФ.

В соответствии с Регламентом СФ Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, Комитет СФ по обороне и безопасности и Комитет СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера провели совместное заседание.

На заседании были рассмотрены и поддержаны следующие представленные кандидатуры: Александра Бучмана для назначения на должность прокурора Амурской области, Александра Воронина – на должность Дальневосточного транспортного прокурора, Александра Гулягина – на должность прокурора Тамбовской области, Руслана Медведева – на должность прокурора Оренбургской области, Николая Савруна – на должность прокурора Воронежской области, Ильи Сухоносова – на должность Западно-Сибирского транспортного прокурора, Сергея Фирсова – на должность прокурора Республика Хакасия.

«Кандидатуры были поддержаны комитетами СФ в пределах их компетенции. По итогам заседания комитетов СФ мы проинформировали Председателя СФ об итогах консультаций», — сказал Андрей Клишас.

Письмо по итогам рассмотрения указанных кандидатур будет направлено Президенту РФ Председателем Совета Федерации.

MIL OSI