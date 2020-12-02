Будут созданы условия для газификации еще десяти районов Тверской области

Source: Gazprom in Russian
Релиз
2 декабря 2020, 17:45
Сегодня Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и Губернатор Тверской области Игорь Руденя подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на новый пятилетний период — 2021–2025 годы.
Инвестиции «Газпрома» предусмотрены в объеме 15,9 млрд руб. — это в 19,5 раз больше, чем в 2016–2020 годах.
Согласно документу, компания построит газопровод-отвод к г. Нелидово с тремя газораспределительными станциями (ГРС) — «Западная Двина», «Нелидово» и «Оленино». Предусмотрено сооружение межпоселковых газопроводов для газификации 42 населенных пунктов. В том числе впервые будут созданы условия для подачи газа в Нелидовский городской округ, Жарковский и Молоковский районы, Бельский, Весьегонский, Западнодвинский, Краснохолмский, Оленинский, Сандовский и Торопецкий муниципальные округа. В числе потребителей — сельскохозяйственные, деревообрабатывающие и машиностроительные предприятия.
Будут проведены реконструкция и перевооружение 12 газораспределительных станций. Это позволит увеличить подачу газа действующим и подключить новых потребителей.
Правительство области обеспечит строительство внутрипоселковых газопроводов, подготовку к приему газа более 28,2 тыс. домовладений, 117 котельных и промышленных предприятий.
«Газпром» и Тверская область ведут системную работу по развитию газоснабжения и газификации. В настоящее время действует программа на 2016–2020 годы. На 1 января 2020 года уровень газификации региона составил 67,5%, в том числе городов — 83,6%, сельской местности — 37,9%.
Газификация Тверской области
уровень газификации Тверской области по состоянию на 1 января 2020 года
млрд руб.
общий объем запланированных инвестиций «Газпрома» на газификацию Тверской области в 2021–2025 годах
Газификация регионов Российской Федерациипо состоянию на 1 января 2020 года
Всего по России
2020
Города и поселки городского типа
2020
Сельская местность
2020
Управление информации ПАО «Газпром»
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