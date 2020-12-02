Будут созданы условия для газификации еще десяти районов Тверской области

Source: Gazprom in Russian

Релиз

2 декабря 2020, 17:45

Сегодня Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и Губернатор Тверской области Игорь Руденя подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на новый пятилетний период — 2021–2025 годы.

Инвестиции «Газпрома» предусмотрены в объеме 15,9 млрд руб. — это в 19,5 раз больше, чем в 2016–2020 годах.

Согласно документу, компания построит газопровод-отвод к г. Нелидово с тремя газораспределительными станциями (ГРС) — «Западная Двина», «Нелидово» и «Оленино». Предусмотрено сооружение межпоселковых газопроводов для газификации 42 населенных пунктов. В том числе впервые будут созданы условия для подачи газа в Нелидовский городской округ, Жарковский и Молоковский районы, Бельский, Весьегонский, Западнодвинский, Краснохолмский, Оленинский, Сандовский и Торопецкий муниципальные округа. В числе потребителей — сельскохозяйственные, деревообрабатывающие и машиностроительные предприятия.

Будут проведены реконструкция и перевооружение 12 газораспределительных станций. Это позволит увеличить подачу газа действующим и подключить новых потребителей.

Правительство области обеспечит строительство внутрипоселковых газопроводов, подготовку к приему газа более 28,2 тыс. домовладений, 117 котельных и промышленных предприятий.

«Газпром» и Тверская область ведут системную работу по развитию газоснабжения и газификации. В настоящее время действует программа на 2016–2020 годы. На 1 января 2020 года уровень газификации региона составил 67,5%, в том числе городов — 83,6%, сельской местности — 37,9%.

Газификация Тверской области

уровень газификации Тверской области по состоянию на 1 января 2020 года

млрд руб.

общий объем запланированных инвестиций «Газпрома» на газификацию Тверской области в 2021–2025 годах

Газификация регионов Российской Федерациипо состоянию на 1 января 2020 года

Всего по России

2020

Города и поселки городского типа

2020

Сельская местность

2020

Управление информации ПАО «Газпром»

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