Встреча с Сергеем Куликовым

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Сергей Александрович, Вы знаете, что Вам предлагается возглавить одну из крупнейших наших структур развития – «РОСНАНО». Это, без всякого преувеличения, одно из ключевых направлений развития не только для России, но и для всей мировой экономики. Я сейчас не буду вдаваться в детали, в подробности, Вы наверняка об этом хорошо знаете.

Госкорпорация «РОСНАНО» была создана в 2007 году для того, чтобы доводить до промышленного производства новые виды продукции нанотехнологий. Мы сейчас поговорим и о проблемных вопросах, но в целом за это время немало сделано.

Инвестирование в основном шло через соответствующие фонды, отраслевой фокус которых охватывает 12 отраслей. Это такие сквозные технологии, которые применяются практически во всей экономике и во всех отраслях производства: это металлообработка, химия, приборостроение, здравоохранение, нефтехимия, металлургия, энергетика, машиностроение, электроника, оптоэлектроника, телекоммуникации, строительные материалы, промышленные материалы, биотехнологии и так далее. Это важнейшие направления развития для, повторяю, всей мировой экономики и для нашей тоже, включая и оборонные отрасли. Вы сейчас работаете в Военно-промышленной комиссии, я знаю, и тоже в курсе всех возможностей, которые дают нанотехнологии.

За это время сделано немало. В 38 субъектах Российской Федерации созданы и функционируют 115 предприятий, на которых трудятся более сорока тысяч человек, то есть это вновь созданные высокотехнологичные рабочие места. Объём инвестиций в проекты с участием партнёров составил 590 миллиардов рублей, а объём продаж – свыше двух триллионов рублей.

Знаю, и Вы наверняка тоже знаете об этом уже: есть и вопросы, требующие особого внимания и со стороны руководства компании, и со стороны Правительства Российской Федерации, но об этом поговорим поподробнее.

Как Вы сами видите это направление работы и свои задачи на предлагаемом Вам новом месте работы?

С.Куликов: Владимир Владимирович, спасибо.

Очевидно, что это чрезвычайно важное дело, мечта любого технологического инвестора и уж тем более управленца. Масштабная неординарная задача – опережающим темпом создавать продукты и условия для реализации, как я считаю, наших главных национальных преимуществ, то есть это креатив, разработка и проектирование в данном случае новых материалов. Нам только нужно, из задач ближайших, научиться всё-таки превращать идеи в продукты, продажи – в контракты жизненного цикла с сервисом, а экспериментальные производства, сегодняшний этап, – в промышленное производство для перевода этого в другой масштаб.

Что я сегодня вижу, работая и с «Росатомом» прежде всего, что нам очень не хватает развитого математического моделирования свойств материалов для сокращения сроков проектирования и обратного инжиниринга от свойств. Считаю, это очень важный для конкурентоспособности инструмент. Средний срок получения нового материала у нас сегодня – от пяти до десяти лет, его можно сократить до двух-трёх лет, то есть до модельных и натурных испытаний всё рассчитать в математике. Сегодняшние вычислительные мощности нам это позволяют, и у нас очень сильная математическая школа, алгоритмы мы умеем очень хорошо писать.

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