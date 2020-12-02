Source: Russia Federal Space

#Гонец#Луч#МКС02.12.2020 12:48

Вымпелы «Гонец» отправили на МКС

Космонавты шестьдесят четвёртой долговременной экспедиции на Международную космическую станцию сделали памятный снимок — вымпел «Гонец» на фоне иллюминаторов МКС, за которыми залитый солнечным светом открытый космос.

Отправка пяти вымпелов «Гонец» на борт МКС в составе груза для экспедиции МКС-64 приурочена к проводимым мероприятиям по подготовке к вводу в эксплуатацию широкополосного канала связи на российском сегменте МКС. Канал организован с использованием средств Многофункциональной космической системы ретрансляции «Луч», оператором которой является Спутниковая система «Гонец» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос»).

Новая линия космической связи проходит испытания, и в ближайшем будущем планируется ее введение в штатную эксплуатацию. Это позволит отказаться от использования каналов американской системы ретрансляции TDRS для широкополосной передачи данных на российском сегменте МКС.

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