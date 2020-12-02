В Ивановской области построен новый межпоселковый газопровод в Комсомольском районе

Source: Gazprom in Russian
Новости проектов и регионов
2 декабря 2020, 19:40
Специалисты «Газпром газораспределение Иваново» ввели в эксплуатацию межпоселковый газопровод от д. Добрищево до с. Октябрьский Комсомольского района Ивановской области. Газопровод даст возможность подключить к голубому топливу 647 жилых домов и 2 котельные в с. Октябрьский и д. Данилово.
Межпоселковый газопровод протяженностью 10,3 км был построен в рамках реализации в Ивановской области Программы газификации регионов РФ ПАО «Газпром».
Для синхронизации процесса подключения домовладений также построено 32,4 км распределительных газопроводов.
До конца года по Программе газификации регионов РФ в Ивановской области будет завершено строительство еще 2 межпоселковых газопроводов — в Заволжском и Родниковском районах.
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