В Ивановской области построен новый межпоселковый газопровод в Комсомольском районе

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

2 декабря 2020, 19:40

Специалисты «Газпром газораспределение Иваново» ввели в эксплуатацию межпоселковый газопровод от д. Добрищево до с. Октябрьский Комсомольского района Ивановской области. Газопровод даст возможность подключить к голубому топливу 647 жилых домов и 2 котельные в с. Октябрьский и д. Данилово.

Межпоселковый газопровод протяженностью 10,3 км был построен в рамках реализации в Ивановской области Программы газификации регионов РФ ПАО «Газпром».

Для синхронизации процесса подключения домовладений также построено 32,4 км распределительных газопроводов.

До конца года по Программе газификации регионов РФ в Ивановской области будет завершено строительство еще 2 межпоселковых газопроводов — в Заволжском и Родниковском районах.

Последние новости по теме

MIL OSI