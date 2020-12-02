В. Круглый: Надо прямо и честно информировать людей о сути вакцин, их безопасности и эффективности

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в дистанционном заседании Комиссии ПАСЕ по социальным вопросам, здравоохранению и устойчивому развитию.

Член Комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый КруглыйВладимир Игоревичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Орловской области принял участие в дистанционном заседании Комиссии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по социальным вопросам, здравоохранению и устойчивому развитию.

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В рамках заседания состоялись расширенные слушания по проекту доклада «На пути к вакцине против COVID-19: этические, правовые и практические соображения» с участием представителей ВОЗ и научных кругов, занимающихся данной проблематикой.

В Российской Федерации уже зарегистрированы две вакцины, одна из них – «Спутник V»

Владимир Круглый подробно проинформировал членов Комиссии о том, что в Российской Федерации уже зарегистрированы две вакцины, одна из них – «Спутник V». «Российским разработчикам удалось преодолеть большинство тех проблем, которые обозначили приглашенные эксперты. Удалось выйти на очень высокую эффективность (составляет более 91 процентов) и безопасность, которая достигается за счет того, что в качестве вектора вакцины был выбран хорошо изученный и применяющийся в течение уже более 50 лет во многих вакцинопрепаратах аденовирус. Вакцина прошла доклинические и клинические испытания в полном объеме. Первые фазы ее клинических испытаний показали ее безопасность и эффективность», — отметил сенатор в своем выступлении.

Парламентарий привлек особое внимание участников заседания, что в настоящее время заканчиваются широкомасштабные испытания на 40 тысячах добровольцев, в число которых входит и он. При этом, по словам сенатора, важной проблемой в достижении коллективного иммунитета при COVID-19 является многоаспектная проблема нерешительности в отношении вакцинации. «Многие люди хотят пользоваться преимуществом общества, свободного от инфекций, не желая нести даже минимальных рисков, связанных с вакцинацией. Выходом из этой ситуации может быть только прямое и честное информирование людей о сути вакцин, об их безопасности и эффективности», — подчеркнул Владимир Круглый.

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