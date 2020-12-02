В Мордовии открыли Центр хоккея для детских и юношеских команд

Source: Russia Ministry of Sport

Во Всероссийский день хоккея, который отмечается 1 декабря, в Саранске на базе стадиона «Мордовия Арена» – наследия Чемпионата мира по футболу 2018 года – состоялось открытие Центра хоккея.

Спортивный объект предназначен для организации тренировок детских и юношеских команд Спортивной школы олимпийского резерва по хоккею с шайбой, а также любительских команд Мордовии. Кроме того, здесь будут проводить мастер-классы и открытые тренировки для перспективных хоккеистов из городов и районов Республики, различные спортивные мероприятия.

В своем приветственном слове Министр спорта, молодёжной политики и туризма Республики Мордовия Александр Савилов отметил: «Открытие такого инфраструктурного объекта откроет дополнительные возможности для приобщения жителей региона к систематическим занятиям спортом и станет прекрасным подспорьем для воспитания новых чемпионов. Социальная инфраструктура – это основа, без которой невозможно развитие спорта. Вместе мы будем и дальше реализовывать проект «Спорт – норма жизни». Без спорта невозможно воспитание молодого здорового поколения».

Центр хоккея занимает площадь свыше 1000 квадратных метров. Новое синтетическое «ледовое» покрытие, отличающееся высокой износостойкостью, отличается прекрасным скольжением и простотой в эксплуатации. Площадки Центра оборудованы интерактивными тренажёрами для отработки дриблинга (ведения шайбы), паса, владения клюшкой, бега.

Приобретение спортивного оборудования по хоккею осуществлялось в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

Пресс-служба Минспорта России

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