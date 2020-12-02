В Чеченской Республике будет полностью завершена технически возможная сетевая газификация

Source: Gazprom in Russian

Релиз

2 декабря 2020, 18:00

Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на пятилетний период — 2021–2025 годы.

Инвестиции «Газпрома» предусмотрены в объеме 12,3 млрд руб. — это в 3,1 раза больше, чем в 2016–2020 годах.

Согласно документу, компания построит около 1300 км газопроводов для 25 населенных пунктов в Ачхой-Мартановском, Грозненском, Гудермесском, Итум-Калинском, Курчалоевском, Урус-Мартановском, Шалинском районах, а также в высокогорном Галанчожском районе — последнем негазифицированном в республике. В числе объектов программы — межпоселковый газопровод для газификации курорта «Ведучи», входящего в Северо-Кавказский туристический кластер.

«Газпром» и Чеченская Республика ведут системную работу по развитию газоснабжения и газификации. На 1 января 2020 года уровень газификации региона составил 98,2%, в том числе городов — 98,3%, сельской местности — 95,2%.

По итогам реализации пятилетней программы к 2026 году будет полностью завершена технически возможная сетевая газификация Чеченской Республики.

Газификация Чеченской Республики

уровень газификации Чеченской Республики по состоянию на 1 января 2020 года

млрд руб.

общий объем запланированных инвестиций «Газпрома» на газификацию Чеченской Республики в 2021–2025 годах

Газификация регионов Российской Федерациипо состоянию на 1 января 2020 года

Всего по России

2020

Города и поселки городского типа

2020

Сельская местность

2020

Управление информации ПАО «Газпром»

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