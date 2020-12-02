«Газпром» инвестирует в развитие газоснабжения и газификации Карелии 50 млрд руб.

Source: Gazprom in Russian

Релиз

2 декабря 2020, 17:40

Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на новый пятилетний период — 2021–2025 годы.

Инвестиции «Газпрома» предусмотрены в объеме 49,98 млрд руб. — это в 9,9 раза больше, чем в 2016–2020 годах.

Согласно документу, компания построит 282 км газопроводов-отводов с газораспределительными станциями (ГРС) «Питкяранта», «Ихала» и «Сортавала», и около 600 км межпоселковых газопроводов. Будут созданы условия для подключения к сетевому газу потребителей 65 населенных пунктов Лахденпохского, Питкярантского, Пудожского, Сортавальского районов (будут газифицированы впервые), а также Прионежского. Планируется подача газа ряду предприятий деревообрабатывающей, сельскохозяйственной и пищевой промышленности, теплоэнергетики.

По территории республики также будет проложен участок газопровода-отвода «Волхов — Сегежа — Костомукша» протяженностью 468 км. Он станет основой для начала газификации Сегежского и Медвежьегорского районов, Костомукшского городского округа.

Еще один важный проект программы — строительство газопровода-связки между ГРС «Южная» и «Северная» в г. Петрозаводске. Это позволит увеличить поставки сетевого газа действующим потребителям и подключить новых. В том числе — в южной части города, где ведется жилищное строительство.

Правительство республики обеспечит сооружение 492 км внутрипоселковых газопроводов, подготовку к приему газа более 16,4 тыс. домовладений, 71 котельной и предприятия.

«Газпром» и Республика Карелия ведут системную работу по развитию газоснабжения и газификации. В настоящее время действует программа на 2016–2020 годы. На 1 января 2020 года уровень газификации региона составил 7,9%, в том числе городов — 9,6%, сельской местности — 3,8%.

В результате реализации новой программы общий показатель вырастет вдвое, в том числе в сельской местности — в 5,7 раза, до 21,8%.

Газификация Республики Карелия

уровень газификации Республики Карелия по состоянию на 1 января 2020 года

млрд руб.

общий объем запланированных инвестиций «Газпрома» на газификацию Республики Карелия в 2021–2025 годах

Газификация регионов Российской Федерациипо состоянию на 1 января 2020 года

Всего по России

2020

Города и поселки городского типа

2020

Сельская местность

2020

Управление информации ПАО «Газпром»

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