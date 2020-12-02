«Газпром» создаст условия для увеличения подачи газа потребителям в Кабардино-Балкарии

Source: Gazprom in Russian
Релиз
2 декабря 2020, 17:30
Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и Глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на 2021–2025 годы.
Согласно документу, компания проведет техническое перевооружение и реконструкцию девяти газораспределительных станций и построит газопроводы-связки. Это создаст условия для увеличения подачи газа действующим и подключения новых потребителей в Зольском, Лескенском, Майском, Прохладненском, Урванском и Чегемском районах, в Нальчике.
Кроме того, предусмотрено сооружение газопровода к перспективному горнорудному комбинату в Эльбрусском районе.
На 1 января 2020 года уровень газификации региона составил 96,8%, в том числе городов — 98%, сельской местности — 95,2%.
По итогам реализации пятилетней программы к 2026 году будет полностью завершена технически возможная сетевая газификация Кабардино-Балкарской Республики.
Газификация Кабардино-Балкарской Республики
уровень газификации Кабардино-Балкарской Республики по состоянию на 1 января 2020 года
Газификация регионов Российской Федерациипо состоянию на 1 января 2020 года
Всего по России
2020
Города и поселки городского типа
2020
Сельская местность
2020
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