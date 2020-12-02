«Газпром» создаст условия для увеличения подачи газа потребителям в Кабардино-Балкарии

Source: Gazprom in Russian

Релиз

2 декабря 2020, 17:30

Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и Глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на 2021–2025 годы.

Согласно документу, компания проведет техническое перевооружение и реконструкцию девяти газораспределительных станций и построит газопроводы-связки. Это создаст условия для увеличения подачи газа действующим и подключения новых потребителей в Зольском, Лескенском, Майском, Прохладненском, Урванском и Чегемском районах, в Нальчике.

Кроме того, предусмотрено сооружение газопровода к перспективному горнорудному комбинату в Эльбрусском районе.

На 1 января 2020 года уровень газификации региона составил 96,8%, в том числе городов — 98%, сельской местности — 95,2%.

По итогам реализации пятилетней программы к 2026 году будет полностью завершена технически возможная сетевая газификация Кабардино-Балкарской Республики.

Газификация Кабардино-Балкарской Республики

уровень газификации Кабардино-Балкарской Республики по состоянию на 1 января 2020 года

Газификация регионов Российской Федерациипо состоянию на 1 января 2020 года

Всего по России

2020

Города и поселки городского типа

2020

Сельская местность

2020

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