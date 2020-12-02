«Газпром трансгаз Томск профсоюз» стала призером во всероссийском конкурсе на лучший коллективный договор

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

2 декабря 2020, 18:55

Объединенная первичная профсоюзная организация «Газпром трансгаз Томск профсоюз» вошла в число призеров всероссийского конкурса «Лучший коллективный договор в нефтегазовом комплексе» по итогам 2019 года.

На конкурс, организованный Общероссийским профессиональным союзом работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства («Нефтегазстройпрофсоюз») было подано рекордное число заявок — 57. ОППО «Газпром трансгаз Томск профсоюз» заняла третье место в категории профсоюзных организаций в нефтяной и газовой промышленности, магистральном нефтепроводном и газопроводном транспорте.

«Итоги конкурса подтверждают эффективность той деятельности, которую мы ведем в рамках социально-трудовых отношений между работниками и работодателем, — говорит председатель ОППО „Газпром трансгаз Томск профсоюз“ Александр Кравченко. — Коллективный договор закрепляет права работников и весомый социальный пакет, учитывающий производственную специфику и региональные особенности деятельности компании. Филиалы „Газпром трансгаз Томск“ расположены в 14 регионах страны, часть из которых приходится на районы Крайнего Севера».

Самыми востребованными правами, прописанными в Коллективном договоре ООО «Газпром трансгаз Томск», являются оплата проезда к месту использования отпуска и обратно работникам и членам их семей (для жителей районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий), гарантии при переезде в другую местность в случае перевода в другое структурное подразделение, компенсации расходов на содержание детей в оздоровительных лагерях, а также другие социальные льготы.

В компании постоянно ведется взаимодействие работников и работодателя, направленное на закрепление и расширение социальных гарантий, предусмотренных Коллективным договором. На ежегодных конференциях подводятся итоги исполнения мер поддержки, прописанных в документе, а также ведется анализ предложений от сотрудников компании. Благодаря такой системе работы ОППО «Газпром трансгаз Томск профсоюз» неоднократно становилась призером конкурса «Лучший коллективный договор в нефтегазовом комплексе».

Справка

ООО «Газпром трансгаз Томск» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром». Компания обеспечивает эксплуатацию газотранспортных систем в 14 регионах Сибири и Дальнего Востока. Общая протяженность эксплуатируемых магистральных нефте- и газопроводов превышает 11,5 тысячи километров.

В составе компании 26 филиалов, в том числе 19 линейных производственных управлений магистральных газопроводов, одно линейное производственное управление магистральных трубопроводов. Компания эксплуатирует десять компрессорных станций, одну насосно-компрессорную станцию, 134 газораспределительные станции.

В ООО «Газпром трансгаз Томск» внедрена и функционирует Интегрированная система менеджмента, включающая в себя:

Систему менеджмента качества, соответствующую требованиям стандартов СТО Газпром 9001–2018, ISO 9001:2015 и ГОСТ Р ИСО 9001–2015;

Систему экологического менеджмента, соответствующую требованиям стандартов ISO 14001:2015 и ГОСТ Р ИСО 14001–2016;

Систему управления производственной безопасностью, соответствующую требованиям международного стандарта ISO 45001:2018.

Численность персонала предприятия — более 8800 человек. Головной офис компании расположен в Томске. Генеральный директор — Владислав Иванович Бородин.

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