График погашения задолженности за природный газ теплоснабжающими предприятиями Воронежской области выполнен практически полностью

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

2 декабря 2020, 19:35

В июне 2020 г. Правительством Воронежской области и ООО «Газпром межрегионгаз» был утвержден график погашения просроченной задолженности десяти проблемных предприятий области, относящихся к категории теплоснабжающих.

По состоянию на 01.12.2020 документ исполнен на 95,0% и находится на особом контроле у поставщика газа и Правительства Воронежской области.

Сумма, подлежащая реструктуризации, составила 120,9 млн руб. (42,1% от общей задолженности ТСО на 01.03.2020). Исполнение Графика подразумевало оплату просроченной задолженности и 100% выполнение договорных обязательств по текущим платежам.

На сегодняшний день единственным предприятием, не исполнившим обязательств в рамках реструктуризации, остается ООО ЖКПП «Коммунальник» (Кантемировский р-н) с суммой долга 1,6 млн руб.

В настоящее время с руководством предприятия должника, властями Кантемировского муниципального района достигнуто соглашение, предусматривающее ликвидацию долга до 15.12.2020, что в конечном итоге определит 100% выполнение обязательств, утвержденных графиком.

«Соблюдение платежной дисциплины проблемными предприятиями области, стало возможно благодаря конструктивной и слаженной работе всех заинтересованных сторон», — отметил заместитель генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» Евгений Семынин.

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