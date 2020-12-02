Г. Карелова: Федеральный бюджет на 2021–2023 годы позволяет выполнить все социальные обязательства

Source: Russia – Council of the Federation

Государство продолжит расширять социальную поддержку нуждающихся граждан – пенсионеров, инвалидов, многодетных семей и семей с детьми, подчеркнула вице-спикер СФ.

В условиях продолжающейся пандемии коронавируса и связанной с ней неопределенностью в экономике Федеральный бюджет на 2021–2023 годы сохраняет свою социальную направленность. Он ориентирован на выполнение социальных обязательств, а также на продолжение реализации национальных проектов, федеральных программ и общенационального плана действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в ней. Такое мнение высказала заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова, комментируя одобрение соответствующего Федерального закона.

Федеральный бюджет на 2021–2023 годы сохраняет свою социальную направленность

Вице-спикер СФ отметила, что расходы на здравоохранение в будущем году запланированы на уровне 1,1 триллиона рублей. Продолжится работа по модернизации первичного звена здравоохранения, что позволит в ближайшие годы существенно обновить фельдшерско-акушерские пункты, поликлиники, районные больницы практически во всех субъектах Российской Федерации.

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Государственные расходы на социальную политику в структуре расходов федерального бюджета остаются одной из самых больших статьей и составят более 5,5 триллионов рублей. Так, в следующем году на ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет в регионы планируется направить порядка 200 млрд рублей, а на выплаты по программе материнского капитала – 443 млрд рублей.

Вице-спикер СФ также отметила, что регионы получат дополнительные финансовые возможности на внедрение технологии социального контракта. «С 2021 года всем субъектам Российской Федерации будут предоставлены субсидии из федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств, возникающих в связи с предоставлением социального контракта. Для этих целей на плановый период 2021–2023 годов федеральным бюджетом предусмотрено 26,3 млрд рублей ежегодно. Социальный контракт можно будет заключать на развитие личного подсобного хозяйства, преодоление трудной жизненной ситуации, открытие бизнеса, переобучение или поиска новой работы».

«Государство продолжит расширять социальную поддержку нуждающихся граждан – пенсионеров, инвалидов, многодетных семей и семей с детьми. Объем средств, выделяемых на эти цели, позволит регионам быть более активными в решении социальных задач и сосредоточить усилия на важнейших направлениях деятельности в интересах граждан» — заключила заместитель Председателя СФ.

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