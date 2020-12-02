Два газотранспортных предприятия завершили совместный ремонт магистрали

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Новости проектов и регионов

2 декабря 2020, 19:15

ООО «Газпром трансгаз Сургут» и ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» завершили масштабный совместный ремонт на магистральном газопроводе «Комсомольское — Сургут — Челябинск». Устранено 72 дефекта на 142-километровом отрезке магистрали. Все они были выявлены по результатам проведенной ранее внутритрубной дефектоскопии.

«Эта работа показала высокий уровень координации, ритмичности и последовательности действий при выполнении общих задач, — пояснил главный инженер Богандинского линейного производственного управления магистральных газопроводов (Тюменская область) Айрат Хасанов. — Сложности с организацией работ внесла пандемия. Для противодействия распространению вируса на участках ремонта все взаимосвязи бригад были переведены в бесконтактный режим».

Многие работы проводились на территории пашенных полей. Это требовало получения разрешительной документации землепользователей, а по итогам — рекультивации земель и восстановления (сохранения) плодородного слоя.

Богандинское ЛПУМГ приступило к ремонту следующего участка магистрального газопровода «Комсомольское — Сургут — Челябинск», который находится в зоне ответственности исключительно ООО «Газпром трансгаз Сургут». Требуется устранить 62 дефекта на второй нитке магистрали на входе в компрессорную станцию. Часть этих работ уже выполнена. Завершение работ запланировано на вторую половину декабря.

Справка

ООО «Газпром трансгаз Сургут» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром». В его составе 26 филиалов, в том числе 14 линейных производственных управлений магистральных газопроводов, в которых действуют 38 компрессорных цехов, 273 газоперекачивающих агрегата. Эксплуатирует более 6,5 тыс. км магистральных газопроводов от Заполярного до границ Омской и Курганской областей. Ежегодно предприятие транспортирует почти 200 млрд куб. м газа.

Компания сертифицирована по системам: ISO 9001, ГОСТ Р ИСО 9001, СТО «Газпром» 9001, ISO 14001:2004 и ГОСТ Р ИСО 14001–2007, OHSAS 18001:2007 и ГОСТ Р 54934–2012. Коллектив насчитывает около 9 тыс. человек. Головной офис находится в Сургуте.

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