Е. Авдеева: Закрепление статуса «моногород» позволило бы определить принцип квотирования средств госпрограмм для их адресной и системной поддержки

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провела заседание рабочей группы по вопросам развития моногородов в Совете Федерации.

В Совете Федерации прошло первое заседание рабочей группы по вопросам развития моногородов. Провела мероприятие руководитель группы, член Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Елена Авдеева. АвдееваЕлена Осиповнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Вологодской области

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Сенатор отметила, что действующий перечень моногородов, включает 321 муниципальное образование, из которых 97 относятся к моногородам с наиболее сложным социально-экономическим положением. В основном в перечне присутствуют моногорода, градообразующие организации которых отнесены к отраслям машиностроения, металлургии, добычи угля и металлических руд, химико-технологического и лесопромышленного комплекса. Моногорода расположены на территории 64 субъектов Российской Федерации. Больше всего моногородов в Кемеровской области (24 моногорода), Свердловской (17) и Челябинской (16) областях.

«В настоящее время проблема социально-экономического развития моногородов имеет важное значение не только для отдельных регионов, но и для экономики России в целом», — подчеркнула парламентарий.

По ее словам, в условиях глобализации экономика моногорода особенно сильно ощущает последствия экономической нестабильности. «Решение этой проблемы видится в определении перспективных направлений и механизмов государственной поддержки моногородов, создании партнерских отношений между государственным, коммерческим и некоммерческим секторами экономики, формировании инвестиционной привлекательности монотерриторий».

Заседание рабочей группы по вопросам развития моногородов

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Елена Авдеева

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Заседание рабочей группы по вопросам развития моногородов

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Дмитрий Кузьмин

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Заседание рабочей группы по вопросам развития моногородов

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Заседание рабочей группы по вопросам развития моногородов

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Елена Авдеева

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Елена Авдеева сообщила, что в июле этого года решением Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера была создана рабочая группа по вопросам развития моногородов. В ее состав вошли: 23 сенатора РФ, представители от Министерства строительства и ЖКХ РФ, Министерства финансов РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства труда и социальной защиты РФ, ВЭБ.РФ. «Задачи рабочей группы состоят в определении тех проблем, которые мешают поступательному развитию моногородов, возможных механизмов и путей решения этих проблем, в том числе через эффективное нормативно-правовое регулирование и программы поддержки монотерриторий», — пояснила сенатор. Для этого, в первую очередь необходим детальный анализ существующей ситуации и результатов работы за истекший период.

Как отметила законодатель, проведенный опрос показывает, что подавляющее большинство монотерриторий оценивают произошедшие за последние пять лет перемены с позитивной стороны. С точки зрения экономики (экономический потенциал) произошли изменения к лучшему в 62 проц. монотерриторий. В социальной сфере позитивную динамику отмечают 70 проц. Набольшее число положительных оценок отмечено в развитие городской среды — 98 проц. Большинство городов фиксирует отрицательную динамику по показателям демографии. У 55 проц. моногородов зафиксирована убыль населения. «Данные опроса свидетельствуют также о том, что изменившаяся ситуация в моногородах должна быть учтена при актуализации перечня моногородов и их категорирования», — считает Елена Авдеева.

Сенатор подчеркнула, что в проекте подпрограммы в рамках основного мероприятия «Формирование институциональных условий развития моногородов» в качестве направлений работы обозначены: и совершенствование мониторинга социально-экономического развития моногородов, и актуализация их перечня. «Но следует учесть, что действующие нормы не вполне соответствуют принципам комплексного подхода к группировке моногородов по уровню их социально-экономического развития. Моногорода, примерно сопоставимые по количеству населения и площади территории и имеющие одинаковый статус, могут значительно различаться по объему производимой продукции, располагаемым доходам населения, по комфортности проживания».

Елена Авдеева обратила внимание на предложение о создании комплексного показателя, определяющего распределение моногородов не только по имеющимся рискам ухудшения социально-экономической обстановки, но и по степени социально-экономического развития и перспективам роста.

В своем выступлении сенатор коснулась вопроса государственной политики и мер поддержки моногородов. Правительство РФ разработало специальную программу поддержки моногородов. В 2010 г. в рамках этой программы было выделено 27 млрд руб. Но уже в 2013 г. из‑за затяжного падения цен на ряд экспортных товаров (особенно металлы) стало окончательно понятно, что многие моногорода стоят на пороге новых потрясений. Недаром Президент России затронул эту тему в Послании Федеральному Собранию.

По словам законодателя, реализация в моногородах мероприятий в рамках федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов, позволяет привлечь дополнительные ассигнования для ускоренного социально-экономического развития и повышения уровня и качества жизни более 13 млн человек. Наиболее активно моногорода пользуются федеральными ресурсами по направлениям: «Жилье и городская среда» и «Образование». Неучастие в федеральных программах, в основном, связано с отсутствием финансовых средств для софинансирования и подготовки необходимой проектно-сметной документации. «Поэтому представляется возможным рассмотреть возможность формирования системы мониторинга адресного участия моногородов в реализации национальных проектов».

Елена Авдеева сказала об основных задачах, которые хотели бы решить моногорода с привлечением федеральных средств. Прежде всего, это касается сферы культуры (дома культуры, система дополнительного образования) и сферы водоснабжения и канализации.

По ее словам, с точки зрения моногородов эти проблемы территории могли бы решать и без участия в федеральных программах, за счет собственных доходных источников, но при обязательном их увеличении. Порядка 90 проц. моногородов хотели бы изменить бюджетное законодательство путем корректировок нормативов отчислений от НДФЛ и отчислений в местные бюджеты по налогу на прибыль.

Елена Авдеева обратила особое внимание на то, что федеральное законодательство до настоящего времени не содержит определение понятий «моногород» и «градообразующая организация». Внесение изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» в части закрепления статуса «моногород» позволило бы определить принцип квотирования средств государственных программ для адресной и системной поддержки моногородов.

Сенатор выделила и вопросы совершенствования нормативно-правовой базы в сфере создания и функционирования территорий опережающего социально-экономического развития (ТОР).

Елена Авдеева считает также необходимым совершенствование законодательства в части актуализации перечня моногородов, формировании системы мониторинга, адресного участия моногородов в реализации национальных проектов.

В мероприятии приняли участие первый заместитель председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин РябухинСергей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ульяновской области сенаторы Российской Федерации Сергей Белоусов, БелоусовСергей Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Алтайского края Ольга Хохлова, ХохловаОльга Николаевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Владимирской области Сергей Горняков, ГорняковСергей Васильевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Волгоградской области Олег Цепкин, ЦепкинОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Челябинской области Маргарита Павлова, ПавловаМаргарита Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Челябинской области Виктор Смирнов, СмирновВиктор Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ивановской области Александр Пронюшкин, ПронюшкинАлександр Юрьевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Владимирской области Дмитрий Кузьмин, КузьминДмитрий Геннадьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кемеровской области – Кузбасса начальник отдела содействия развитию территорий с особым статусом и моногородов Министерства экономического развития Российской Федерации Игорь Голубинский, вице-президент Блока развития городов ВЭБ.РФ, заместитель генерального директора НО «Фонд развития моногородов» Наталия Ибрагимова, эксперты.

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