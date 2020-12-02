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#ЦПК#Главное#Пилотируемая космонавтика#ОКП#Набор 201802.12.2020 16:44

Квалификация космонавта-испытателя присвоена кандидатам, сдавшим Госэкзамен

Сегодня, 2 декабря 2020 года, в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина состоялось заседание Межведомственной квалификационной комиссии (МВКК). Решением комиссии квалификация космонавта-испытателя присвоена Константину Борисову, Александру Горбунову, Александру Гребёнкину, Алексею Зубрицкому, Сергею Микаеву, Кириллу Пескову и Олегу Платонову. Они прошли двухлетний курс общекосмической подготовки и успешно сдали Государственный экзамен.

Начальник Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина Павел Власов обратился к участникам мероприятия с приветственной речью.

«Поздравляю космонавтов-испытателей и сотрудников ЦПК, которые проводили обучение. Завершился очень важный этап, но нельзя расслабляться и терять мотивацию. Продолжайте двигаться вперед и до встречи на следующих этапах подготовки», — отметил руководитель Центра.

Советник начальника ЦПК, Герой Российской Федерации, летчик-космонавт Юрий Маленченко вручил виновникам торжества удостоверения, подтверждающие их новый статус. В заседании МВКК и торжественной церемонии приняли участие представители предприятий и организаций ракетно-космической отрасли.

«Впереди у вас длинный путь, многое предстоит сделать, — обратился к своим начинающим коллегам руководитель летно-космического центра РКК „Энергия“, Герой Российской Федерации, летчик-космонавт Александр Калери. — Создана хорошая основа для дальнейшего развития и совершенствования полученных навыков. Продолжайте учиться и двигаться к своей цели».

«Следующий этап подготовки будет очень важным для вас. Усилится конкурентная борьба, и только ваши знания, навыки, способности определят, кто попадет в экипаж и полетит в космос. Вы хорошо себя показали, не сбавляйте темп», — подчеркнул заместитель директора Института медико-биологических проблем РАН Герой Российской Федерации, летчик-космонавт Олег Котов.

К напутствиям присоединились представители НПП «Звезда» Геннадий Глазов и ГКНПЦ имени М.В.Хруничева Михаил Мусаилов. Космонавты-испытатели, получившие сегодня удостоверения, были отобраны в отряд космонавтов Роскосмоса по результатам второго открытого конкурса, объявленного в 2018 году. По их словам, теоретическая часть общекосмической подготовки была не менее значимой, чем практическая. Группа тогда еще кандидатов в космонавты посещала лекции и семинары, где изучали устройство космического корабля, станции, знакомились с методами проведения научных экспериментов. За два года они освоили около 50 дисциплин и сдали порядка 60 зачетов и экзаменов.

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