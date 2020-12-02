Мошенской, Пестовский и Хвойнинский районы Новгородской области впервые подключат к сетевому газу

Source: Gazprom in Russian

Релиз

2 декабря 2020, 17:35

Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и Губернатор Новгородской области Андрей Никитин подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на новый пятилетний период — 2021–2025 годы.

Инвестиции «Газпрома» предусмотрены в объеме 3,651 млрд руб. — это в 5,1 раза больше, чем в 2016–2020 годах.

Согласно документу, компания построит межпоселковые газопроводы для газификации 18 населенных пунктов в Боровичском, Валдайском, Мошенском, Новгородском, Окуловском, Пестовском и Хвойнинском районах. Из них в три района — Мошенской, Пестовский и Хвойнинский — сетевой газ поступит впервые.

Кроме того, будут проведены техническое перевооружение и реконструкция двух газораспределительных станций — в Валдайском и Крестецком районах. Это позволит увеличить подачу газа действующим потребителям и подключить новых.

Правительство области обеспечит строительство внутрипоселковых газопроводов, подготовку к приему газа более 2,3 тыс. домовладений, 22 котельных и промышленных предприятий.

«Газпром» и Новгородская область ведут системную работу по развитию газоснабжения и газификации. В настоящее время действует программа на 2016–2020 годы. На 1 января 2020 года уровень газификации региона составил 59,2%, в том числе городов — 79,3%, сельской местности — 23,9%.

Газификация Новгородской области

уровень газификации Новгородской области по состоянию на 1 января 2020 года

млрд руб.

общий объем запланированных инвестиций «Газпрома» на газификацию Новгородской области в 2021–2025 годах

Газификация регионов Российской Федерациипо состоянию на 1 января 2020 года

Всего по России

2020

Города и поселки городского типа

2020

Сельская местность

2020

Управление информации ПАО «Газпром»

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