Одобрены изменения в ряд законов, направленные на реализацию поправок к Конституции России

Source: Russia – Council of the Federation

Вопросы представил А. Клишас.

Совет Федерации одобрил Федеральный конституционный закон «О внесении изменений в отдельные федеральные конституционные законы» в части приведения некоторых положений законодательства в соответствие с Конституцией РФ.

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Как сообщил председатель Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края изменения предусматривают новые полномочия Президента РФ и Совета Федерации. В этих целях Федеральный конституционный закон «О судебной системе Российской Федерации» дополняется положениями, закрепляющими особую процедуру прекращения полномочий судей.

В этих целях Федеральный конституционный закон «О судебной системе Российской Федерации» дополняется положениями, закрепляющими особую процедуру прекращения полномочий судей.

В качестве оснований для этого выступают случаи совершения поступка, порочащего честь и достоинство судьи, а также иные случаи, свидетельствующие о невозможности осуществления им своих полномочий. В том числе прекращение гражданства РФ, приобретение гражданства (подданства) иностранного государства либо получение вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства

Предусматривается, что порядок внесения в Совет Федерации представления Президента о прекращении полномочий указанных категорий судей определяется Президентом России. Представление Президента рассматривается Советом Федерации в четырнадцатидневный срок со дня его получения.

Порядок реализации указанных полномочий Президента, а также перечень оснований, предоставляющих Президенту право инициировать соответствующую процедуру, устанавливает одобренный палатой Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

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