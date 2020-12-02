Одобрен закон «О Государственном Совете Российской Федерации»

Source: Russia – Council of the Federation

Документ подготовлен в целях реализации отдельных положений Закона РФ о поправке к Конституции России, сообщил А. Клишас.

Совет Федерации одобрил Федеральный закон «О Государственном Совете Российской Федерации».

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Как сообщил председатель Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края закон подготовлен в целях реализации отдельных положений Закона РФ о поправке к Конституции Российской Федерации. Определяется место Государственного Совета в системе органов публичной власти, его статус, порядок формирования и деятельности. В состав Государственного Совета входят его Председатель, которым является Президент РФ, и члены по должности – Председатель Правительства, Председатель Совета Федерации, Председатель Государственной Думы, Руководитель Администрации Президента, высшие должностные лица субъектов РФ.

По решению Президента в состав Государственного Совета могут быть включены представители политических партий, имеющих фракции в Государственной Думе, представители местного самоуправления, иные лица.

Федеральным законом раскрывается конституционное понятие единой системы публичной власти, под которой понимаются федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов РФ, иные государственные органы, органы местного самоуправления в их совокупности, осуществляющие в конституционно установленных пределах на основе принципов согласованного функционирования, организационно-правового, функционального и финансово-бюджетного взаимодействия, в том числе по вопросам передачи полномочий между уровнями публичной власти, свою деятельность в целях соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина, создания условий для социально-экономического развития государства.

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