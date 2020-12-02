ООО «Газпром трансгаз Сургут» стимулирует работников искать новые подходы к энергосбережению

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

2 декабря 2020, 19:30

В ООО «Газпром трансгаз Сургут» утверждена программа повышения энергетической эффективности на 2021–2023 годы. Она предусматривает максимальный охват системами учета и анализа потребления энергоресурсов на всех уровнях производства. Для этих целей будут задействованы современные технологии и оборудование, применяемое в компании. Например, мобильные компрессорные установки, предназначенные для перекачки газа из ремонтируемого участка трубы в параллельную нитку газопровода. Ранее в рамках ремонтных работ такой газ стравливался в атмосферу. В числе энергосберегающих технологий — врезка под давлением, которая также дает возможность снизить потери газа при ремонтах.

Продолжится замена старого оборудования, израсходовавшего свой ресурс, на новое, потребляющее минимальное количество ресурсов. Например, в компании началась установка новых аппаратов воздушного охлаждения масла газоперекачивающих агрегатов, имеющих усовершенствованную конструкцию охладителей. Это оборудование оснащено частотным регулированием привода вентилятора, что дает существенную экономию электроэнергии. Также продолжается замена ламп накаливания на светодиодные.

Запланирована работа по популяризации и пропаганде бережного отношения к использованию энергоресурсов на рабочих местах. Предприятие будет стимулировать своих работников искать новые подходы и способы энергосбережения.

«Программа в первую очередь направлена на достижение финансовых показателей экономии и энергоэффективности за тот или иной период времени, — поясняет начальник отдела охраны окружающей среды и энергосбережения компании Сергей Бабичев. — Правда, глобальная цель куда важнее — мы должны поменять сознание людей, перестроиться на энергосберегающую систему мышления».

Справка

ООО «Газпром трансгаз Сургут» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром». В его составе 26 филиалов, в том числе 14 линейных производственных управлений магистральных газопроводов, в которых действуют 38 компрессорных цехов, 273 газоперекачивающих агрегата. Эксплуатирует более 6,5 тыс. км магистральных газопроводов от Заполярного до границ Омской и Курганской областей. Ежегодно предприятие транспортирует почти 200 млрд куб. м газа.

Компания сертифицирована по системам: ISO 9001, ГОСТ Р ИСО 9001, СТО «Газпром» 9001, ISO 14001:2004 и ГОСТ Р ИСО 14001–2007, OHSAS 18001:2007 и ГОСТ Р 54934–2012. Коллектив насчитывает около 9 тыс. человек. Головной офис находится в Сургуте.

Планово-предупредительный ремонт — это комплекс диагностических и ремонтных мероприятий, которые ежегодно проводятся в каждом из тридцати восьми компрессорных цехов, входящих в состав четырнадцати линейных производственных управлений ООО «Газпром трансгаз Сургут».

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