О встрече Посла Беларуси В.Брылева с Первым заместителем Председателя Правительства, Министром образования, науки и технологического развития Сербии

Source: Belarus Ministry of Foreign Affairs

02 декабря 2020 г.



1 декабря 2020 г. состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Республике Сербия Валерия Брылева с Первым заместителем Председателя Правительства, Министром образования, науки и технологического развития Сербии Бранко Ружичем.

В ходе беседы стороны обсудили состояние и перспективы развития белорусско-сербского сотрудничества в сферах образования, науки и технологий. Подчеркнута взаимная заинтересованность двух стран в укреплении профильного взаимодействия, включая обмен студентами и дальнейшую реализацию межправительственной программы взаимодействия Беларуси и Сербии в сфере образования до 2020 года.

Особое внимание стороны планируют уделить дальнейшей реализации двухлетней Исполнительной программы научно-технического и инновационного сотрудничества и согласованных ранее совместных научных и научно-технических проектов.

Собеседники отметили высокий потенциал белорусско-сербского взаимодействия в области информационных технологий.

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