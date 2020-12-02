О встрече Посла Беларуси В.Брылева с Первым заместителем Председателя Правительства, Министром образования, науки и технологического развития Сербии

Source: Belarus Ministry of Foreign Affairs
02 декабря 2020 г.
1 декабря 2020 г. состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Республике Сербия Валерия Брылева с Первым заместителем Председателя Правительства, Министром образования, науки и технологического развития Сербии Бранко Ружичем.
В ходе беседы стороны обсудили состояние и перспективы развития белорусско-сербского сотрудничества в сферах образования, науки и технологий. Подчеркнута взаимная заинтересованность двух стран в укреплении профильного взаимодействия, включая обмен студентами и дальнейшую реализацию межправительственной программы взаимодействия Беларуси и Сербии в сфере образования до 2020 года.
Особое внимание стороны планируют уделить дальнейшей реализации двухлетней Исполнительной программы научно-технического и инновационного сотрудничества и согласованных ранее совместных научных и научно-технических проектов.
Собеседники отметили высокий потенциал белорусско-сербского взаимодействия в области информационных технологий.
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